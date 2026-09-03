Es falso el video de Pamela Cisneros bailando. Así puedes detectar el engaño

Un video difundido en redes sociales tras los hechos del 31 de agosto de 2026 atribuye a Pamela Cisneros un baile con cuchillos, pero se trata de una manipulación digital creada con inteligencia artificial.

🎭 El origen del video manipulado de Pamela Cisneros

El clip que circula en plataformas digitales no corresponde a una grabación real de la mujer.

Según reportó El País, Pamela Cisneros, ecuatoriana de 49 años residente en Queens, protagonizó un altercado el 31 de agosto de 2026 en Times Square, Nueva York, donde falleció Erin Piacenti tras ser apuñalada.

A propósito de este suceso, usuarios malintencionados viralizaron un video editado.

Para profundizar en el impacto de los contenidos engañosos en coyunturas de alto impacto, te invitamos a revisar cómo la desinformación visual y el material falso invadieron las redes tras la detención de ‘El Mencho’.

Las imágenes originales pertenecen a una publicación subida en 2023 por la cantante Britney Spears.

Los creadores del montaje utilizaron herramientas digitales para reemplazar el rostro de la artista por el de Pamela Cisneros.

La evidencia incluye detalles de fondo idénticos, como la decoración, las plantas y los perros blancos que caminan en la habitación.

Baile con cuchillos de Britney Spears.

🔎 ¿Cómo detectar si un video fue creado con inteligencia artificial?

Para saber si un video grabado con celular es real o fue inventado por una computadora, no necesitas ser un experto en tecnología.

La inteligencia artificial (IA) es muy buena imitando cosas de lejos, pero comete errores ridículos en los detalles cotidianos. Medios como La Nación y Ámbito dan buenos tips al respecto.

Detectar un video falso hecho con IA:

Manos y caras extrañas: La IA sufre para crear manos humanas. Fíjate si la persona tiene seis dedos, si los dedos se cruzan de forma imposible o si desaparecen. Pasa lo mismo con los dientes: a veces se ven como una sola barra blanca sin divisiones o cambian de forma cuando la persona habla.

La IA sufre para crear manos humanas. Fíjate si la persona tiene seis dedos, si los dedos se cruzan de forma imposible o si desaparecen. Pasa lo mismo con los dientes: a veces se ven como una sola barra blanca sin divisiones o cambian de forma cuando la persona habla. Cosas que ‘mágicamente’ cambian: Mira el fondo. En los videos falsos, los aretes, los lentes, los botones de la ropa o los cuadros del fondo suelen aparecer y desaparecer entre segundo y segundo.

Mira el fondo. En los videos falsos, los aretes, los lentes, los botones de la ropa o los cuadros del fondo suelen aparecer y desaparecer entre segundo y segundo. Movimientos demasiado perfectos: Un video real grabado con un teléfono siempre se mueve un poco, tiene desenfoques rápidos o la luz cambia de golpe. La IA suele hacer videos donde todo parece una película perfectamente iluminada desde el primer segundo.

Un video real grabado con un teléfono siempre se mueve un poco, tiene desenfoques rápidos o la luz cambia de golpe. La IA suele hacer videos donde todo parece una película perfectamente iluminada desde el primer segundo. El audio no encaja: Escucha con atención. A veces la voz suena como un robot sin aire para respirar, o los labios de la persona se mueven más rápido o más lento que las palabras que escuchas.

Regla de oro: Cuando veas un video en redes sociales que busque causarte sorpresa, enojo o pánico, no te quedes solo con la imagen. Revisa los comentarios de la publicación o busca en Google si medios de comunicación confiables ya hablaron sobre el tema.

Si quieres conocer más sobre las herramientas actuales para la verificación de imágenes, puedes consultar nuestro análisis sobre las aplicaciones móviles que permiten detectar clips alterados en Internet.

La evaluación de este caso requiere constatar la procedencia de la grabación y consultar fuentes oficiales antes de compartir material sospechoso.

Video falso de Internet; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué es un deepfake y cómo lo crea la IA? Un ‘deepfake’ es un video, audio o imagen manipulado con inteligencia artificial para que alguien parezca decir o hacer algo que nunca ocurrió. La IA ‘aprende’ rostros, gestos y voces de una persona y los superpone o recrea sobre otro contenido, logrando un realismo que puede engañar a primera vista. ❓ ¿Cómo detectar un ‘deepfake’ en redes y mensajes? Busca anomalías visuales y de audio: parpadeo raro o ausente, bordes del rostro/pelo que vibran, sombras que no cuadran y labios desincronizados con la voz. También revisa la fuente original, contrasta en medios confiables y desconfía de contenidos diseñados para indignar o viralizarse rápido.

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