Apple presentó en su evento global el esperado iPhone 17. El gigante anunció en Cupertino cuatro modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

El iPhone 17 Air destaca como el más delgado de la historia, con apenas 5,5 mm y chasis de titanio, pensado para quienes buscan ligereza y potencia en un mismo equipo.

Los modelos Pro incorporan un innovador módulo de cámaras, refrigeración por cámara de vapor y autonomía de hasta 5 088 mAh en el Pro Max, diseñado para un rendimiento extremo.

La versión estándar suma mejoras de pantalla y funciones de inteligencia artificial integradas como Visual Intelligence y traducción simultánea.

Apple Watch y la salud y presión arterial en la muñeca

La compañía también renovó su línea de relojes inteligentes con el lanzamiento del Apple Watch Series 11, el Ultra 3 y el SE 3.

El Series 11 incorpora el chip S11, conectividad 5G y funciones de inteligencia artificial en watchOS 26, incluyendo traducción en vivo y un asistente de entrenamiento personalizado.

Pero la gran novedad está en la detección de presión arterial, que permite alertar sobre riesgos de hipertensión sin sustituir un tensiómetro médico.

AirPods Pro 3 y la traducción en vivo

En el evento, que se realizó este martes 9 de septiembre de 2025, se presentaron los nuevos AirPods Pro 3, que ahora integran un chip H3, sensores de salud y una cancelación de ruido más precisa.

La función más innovadora es la traducción en tiempo real, potenciada por la inteligencia artificial de Apple. Es una herramienta para viajeros, profesionales y estudiantes que necesitan comunicarse en diferentes idiomas.

Los iPhone, Apple Watch y AirPods estarán disponibles desde el 19 de septiembre.

El lanzamiento de iOS 26

El lanzamiento del iPhone 17 vino acompañado de la llegada de iOS 26, el nuevo sistema operativo de Apple que incorpora funciones de inteligencia artificial para hacer más intuitiva la experiencia.

Entre las novedades destacan Apple Intelligence, que permite crear resúmenes automáticos, redactar textos y gestionar notificaciones de manera más eficiente, además de Visual Intelligence, que reconoce objetos, textos y escenarios en tiempo real para facilitar la interacción con el entorno.

iOS 26 también integra la función Live Translate, que ofrece traducción simultánea en llamadas y mensajes, optimizada con aprendizaje en dispositivo para garantizar privacidad y velocidad.

