La cuenta regresiva terminó en Apple. Este martes 9 de septiembre, el gigante tecnológico levantará el telón en su sede de Cupertino para presentar su nuevo iPhone 17.

Está acompañado de varias versiones que buscan marcar un antes y un después en la historia de la compañía.

El evento, bautizado “Awe Dropping”, se celebrará en el Steve Jobs Theater y promete ser uno de los anuncios tecnológicos más seguidos del año.

La estrella será, por supuesto, el iPhone 17, que llega con mejoras en pantalla, cámara y potencia. Sin embargo, Apple guarda varias cartas bajo la manga.

El Iphone 17 Air es esperado los por fans de Apple

La sorpresa es el iPhone 17 Air, el modelo más delgado que la marca ha fabricado hasta ahora, pensado para quienes buscan un diseño ligero y elegante.

También se espera el iPhone 17 Pro, dirigido a los usuarios más exigentes, con un rendimiento superior y cámaras mejoradas, y el iPhone 17 Pro Max. Este último apostará por una batería de mayor duración y un sistema fotográfico más avanzado.

El sistema operativo iOS 26

Más allá del hardware, todos los modelos estrenarán iOS 26, la nueva versión del sistema operativo de Apple que incorpora funciones innovadoras, como traducción en tiempo real y una interfaz renovada llamada Liquid Glass.

Cuándo saldrá a la venta el iPhone 17

Los fanáticos no tendrán que esperar demasiado para tener uno en las manos. Las pre-ventas abrirán el viernes 12 de septiembre, desde las 5 de la mañana (hora del Pacífico), y las primeras entregas y ventas en tienda se realizarán el viernes 19 de septiembre.

Los nuevos Apple Watch que se esperan

No todo gira en torno al iPhone 17. En el mismo evento del martes 9 de septiembre, Apple también dará a conocer su nueva familia de relojes inteligentes.

Veremos el Apple Watch Series 11, que llegará con un procesador S11, funciones inteligentes potenciadas por AI y, por primera vez, un sensor para detectar hipertensión, aunque no medir presión exacta.

Además, Apple refrescará su reloj más robusto con el Apple Watch Ultra 3, que promete una pantalla más grande (sin variar el tamaño general gracias a biseles más delgados), conectividad 5G, satelital y carga más rápida, todo potenciado por el nuevo chip S11.

