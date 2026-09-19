Instagram ya permite añadir posts de otras personas a tu perfil sin necesidad de colaborar

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

La plataforma Instagram permite añadir a tu perfil fotos y videos en los que estás etiquetado, aunque los haya publicado otra persona.

Instagram empezó a implementar una herramienta que transforma la dinámica de personalización de los perfiles digitales.

La nueva función permite a los usuarios incorporar directamente a su cuadrícula principal las publicaciones de terceros en las que han sido etiquetados.

Esta herramienta evita duplicar contenidos, manteniendo la propiedad en la cuenta original mientras facilita la personalización del perfil.

Pasos para añadir contenido etiquetado a la cuadrícula

Dirígete a la pestaña de “Etiquetados” dentro de tu propio perfil. Selecciona la publicación en la que apareces y elige la opción para añadirla a tu cuadrícula principal. Si decides cambiar de opinión, puedes retirar la publicación de tu perfil en cualquier momento sin eliminar el contenido original.

Instagram estrena una nueva opción para llenar tu perfil con fotos y vídeos en los que apareces etiquetado.

¿Para qué sirve el etiquetado de Instagram?

El etiquetado de Instagram sirve para conectar cuentas, dar crédito, destacar colaboraciones y mostrar contenido en los perfiles sin necesidad de duplicarlo.

Funciones principales:

Dar crédito y visibilidad: Permite identificar a las personas o marcas que aparecen en una foto, video o Reel.

Permite identificar a las personas o marcas que aparecen en una foto, video o Reel. Notificar al usuario: Envía un aviso directo a la persona etiquetada para que se entere de la publicación e interactúe con ella.

Envía un aviso directo a la persona etiquetada para que se entere de la publicación e interactúe con ella. Mostrar en el perfil (Grid): Permite añadir publicaciones de otros en las que has sido etiquetado directamente a la cuadrícula principal de tu perfil sin tener que resubirlas.

Permite añadir publicaciones de otros en las que has sido etiquetado directamente a la cuadrícula principal de tu perfil sin tener que resubirlas. Venta directa de productos: Las marcas pueden usar etiquetas de compras para que los usuarios vean detalles y precios de artículos al hacer clic sobre ellos.

Las marcas pueden usar etiquetas de compras para que los usuarios vean detalles y precios de artículos al hacer clic sobre ellos. Aumentar el alcance: Ayuda a que el contenido llegue a los seguidores de la cuenta etiquetada, mejorando la interacción general.

Un recurso para marcas y creadores de contenido

Además de facilitar la recopilación de fotografías de viajes o eventos sociales entre amigos, esta función está diseñada para potenciar la actividad comercial y colaborativa.

Creadores y marcas pueden exhibir campañas publicitarias o colaboraciones de forma directa en su ‘grid’.

Esto otorga mayor visibilidad a los proyectos compartidos sin la obligación de activar la opción de “Invitar colaboradores” antes de la publicación.

Si te gustó este tutorial, no te pierdas la nueva función de Instagram, ‘First Draft’, que edita reels automáticamente en pocos segundos.

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