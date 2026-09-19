Instagram ya permite añadir posts de otras personas a tu perfil sin necesidad de colaborar

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La plataforma Instagram permite añadir a tu perfil fotos y videos en los que estás etiquetado, aunque los haya publicado otra persona.
Instagram empezó a implementar una herramienta que transforma la dinámica de personalización de los perfiles digitales.
La nueva función permite a los usuarios incorporar directamente a su cuadrícula principal las publicaciones de terceros en las que han sido etiquetados.
Esta herramienta evita duplicar contenidos, manteniendo la propiedad en la cuenta original mientras facilita la personalización del perfil.
El etiquetado de Instagram sirve para conectar cuentas, dar crédito, destacar colaboraciones y mostrar contenido en los perfiles sin necesidad de duplicarlo.
Funciones principales:
Además de facilitar la recopilación de fotografías de viajes o eventos sociales entre amigos, esta función está diseñada para potenciar la actividad comercial y colaborativa.
Creadores y marcas pueden exhibir campañas publicitarias o colaboraciones de forma directa en su ‘grid’.
Esto otorga mayor visibilidad a los proyectos compartidos sin la obligación de activar la opción de “Invitar colaboradores” antes de la publicación.
Si te gustó este tutorial, no te pierdas la nueva función de Instagram, ‘First Draft’, que edita reels automáticamente en pocos segundos.