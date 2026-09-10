Instagram lanza ‘First Draft’, una función que edita reels automáticamente en pocos segundos

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

La herramienta permite obtener un montaje inicial sin salir de la plataforma ni depender de aplicaciones externas.

Instagram presentó ‘First Draft’, una nueva función diseñada para agilizar la creación de video dentro de la aplicación.

La herramienta genera automáticamente un borrador preliminar de Reel a partir de los clips seleccionados.

El sistema recorta los fragmentos y ensambla una base inicial en segundos, permitiendo que cada creador aplique los ajustes finales antes de publicar.

Funcionamiento de ‘First Draft’ en Instagram

De acuerdo con Yahoo Tech, la herramienta analiza las grabaciones seleccionadas, identifica los momentos más destacados y elimina las pausas o silencios innecesarios en segundos.

La plataforma es capaz de condensar casi cinco minutos de metraje en un dinámico clip. Además, mantiene todos los cambios automáticos en formato reversible para que el usuario conserve el control creativo final.

Por ahora, ‘First Draft’ solo está disponible en iPhone, sin versión para Android todavía.

Pasos para utilizar la herramienta ‘First Draft’

El procedimiento dentro de la aplicación es intuitivo y se ejecuta mediante la siguiente secuencia:

Ingresar a la sección de Reels en Instagram y seleccionar los clips grabados. Presionar el botón de generación para que el sistema elimine silencios y arme el borrador. Personalizar la secuencia reordenando tomas o modificando cortes antes de publicar.

Instagram lanza ‘First Draft’ para crear montajes automáticos de Reels.

Usuarios beneficiados con esta función

La innovación está pensada para creadores de contenido, marcas y usuarios que buscan optimizar su tiempo de producción.

‘First Draft’ resulta útil para estructurar videos conversacionales o blogs con múltiples tomas, facilitando un flujo de trabajo ágil sin depender de programas externos.

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