Desbloquear con frecuencia el celular podría afectar la memoria, según un estudio científico

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

La creciente dependencia hacia el teléfono celular está vinculada a un incremento de fallos cotidianos de atención y memoria, según diversas investigaciones.

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Los estudios advierten que la frecuencia con que se desbloquea el dispositivo, más que el tiempo total de pantalla, es el factor que más afecta los procesos cognitivos.

🔢 ¿Con qué frecuencia se revisa el teléfono celular?

Comprobar el aparato unas 110 veces al día ya se considera un patrón que sugiere un uso problemático, de acuerdo con estudios realizados en la Universidad de Nottingham Trent, en Reino Unido, y en la Universidad de Keimyung, en Corea del Sur, información difundida por El Tiempo de Colombia y La Tercera.

Este patrón incluye situaciones en las que el usuario revisa su dispositivo incluso sin notificaciones urgentes.

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Un sondeo aplicado por YouGov en Estados Unidos, citado por el Washington Post, evidenció que muchas personas subestiman cuántas veces desbloquean su celular.

La cifra que creen registrar suele ser menor que la real, algo comprobable en los apartados de configuración que hoy integran la mayoría de los teléfonos.

🧠 Impacto del teléfono móvil en la atención y la memoria

Una investigación de la Universidad de Gestión de Singapur determinó que las interrupciones frecuentes para mirar el teléfono se vinculan a un incremento de fallos diarios de atención y memoria.

Los autores, citados por El País de Colombia y La Tercera, señalaron que “la revisión del teléfono inteligente, pero no el tiempo total de pantalla, predijo una mayor incidencia de fallos cognitivos diarios a nivel intrapersonal”.

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El Dr. Francisco Ceric, profesor investigador del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo (UDD), explicó a La Tercera que el foco de la atención es “crítico para los procesos de memoria”.

Añadió que la atención cambia drásticamente con cada interrupción, activando sistemas de alerta.

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