Llega la hora del Spotify Wrapped 2025 y te lo contamos todo

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Spotify vuelve a mover la conversación global con una de sus tradiciones más esperadas del año.

La plataforma prepara a millones de usuarios para descubrir cómo sonó su propio 2025.

Para muchos usuarios, este es el momento de revisar cómo sonó su 2025 musical. Sin embargo, la fecha oficial es lo que ha despertado más curiosidad.

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El fenómeno Wrapped vuelve a mover a los usuarios

Spotify Wrapped se ha convertido en un ritual digital que crece cada año.

Millones esperan este resumen porque muestra de forma clara cómo han escuchado música a lo largo del año.

La herramienta revela los minutos totales escuchados y la canción más repetida.

También muestra los géneros más presentes y los podcasts que destacaron en cada perfil.

Wrapped se volvió tendencia mundial por su diseño y la facilidad para compartir los resultados.

Esto lo convirtió en un fenómeno social que marca el cierre del año digital.

Wrapped 2025 ya tiene fecha estimada

Las fechas anteriores permiten anticipar un patrón que se repite cada diciembre.

Según el comportamiento de años previos, la plataforma prepara el lanzamiento para el 3 de diciembre de 2025.

Spotify ya empezó a promocionar el contenido desde el 1 de diciembre.

Los usuarios podrán acceder desde la aplicación móvil o la versión web.

La experiencia incluirá nuevas categorías y elementos visuales pensados para las tendencias de 2025. También se mantendrán herramientas interactivas como quizzes y tarjetas compartibles.

Cómo acceder al Wrapped de este año

Para ver el Wrapped, solo se necesita abrir la aplicación en cualquier dispositivo.

En la pantalla principal aparecerá un banner con el mensaje personalizado indicando que el resumen ya está disponible.

Al tocar ese aviso, se desplegarán historias con la actividad musical del año.

Los usuarios podrán compartir cada una en redes sociales con herramientas integradas.

Wrapped también mantiene espacios para listas globales que muestran a los artistas más escuchados.

Esto permite comparar hábitos personales con tendencias internacionales.

Lo que representa Wrapped para la comunidad

Spotify Wrapped no es solo una herramienta de datos.

Para muchos, es una forma de recordar momentos musicales que acompañaron su año.

La plataforma ha mantenido su publicación entre la primera y la segunda semana de diciembre.

Con esto, la edición de 2025 sigue la tradición que marca el cierre del calendario musical global.