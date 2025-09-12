Durante la pandemia por covid-19, miles de mujeres embarazadas enfrentaron el miedo, la enfermedad y el aislamiento. Hoy, un estudio liderado por el psiquiatra ecuatoriano Andrés Román Jarrín y que obtuvo el primer lugar en la competencia de jóvenes psiquiatras de la Asociación Mundial de Psiquiatría, revela cómo esas experiencias podrían haber dejado huellas en el desarrollo cerebral de sus hijos. Más noticias

🧠¿Por qué analizar embarazo y covid-19 es importante?

Lo que ocurre en los primeros meses de vida tiene consecuencias para toda la vida. Si las infecciones maternas o el estrés durante el embarazo se asocian con variaciones en el neurodesarrollo infantil, esto ayuda a priorizar políticas de prevención. El hallazgo, premiado por la Asociación Mundial de Psiquiatría deja claro la necesidad de diseñar programas de tamizaje temprano. Por ejemplo realizar el ASQ-3 (Cuestionario de Edades y Etapas-Tercera edición), que es una herramienta de tamizaje de desarrollo que se usa en los controles del niño sano para identificar de forma rápida si un pequeño podría necesitar una evaluación más exhaustiva debido a posibles retrasos. También integrar la salud mental perinatal en el primer nivel de atención pediátrica. Generar evidencia sólida-explica el psiquiatra- evita alarmas infundadas y orienta los recursos hacia quienes más podrían beneficiarse.

👉La escena clave

“Lo primero que sentí fue sorpresa y profundo agradecimiento, especialmente hacia mi equipo de la Universidad de Sevilla…”, recuerda Román. La noticia llegó en un auditorio lleno durante el Congreso Mundial de Psiquiatría. Competía con jóvenes investigadores de todo el planeta. La ovación lo confirmó: un ecuatoriano estaba en la cima de la investigación en salud mental infantil.

🔎Lo que llevó a estudiar embarazo y covid-19

Román se interesó en la evidencia sobre cómo los procesos inflamatorios durante el embarazo podrían relacionarse con el desarrollo neurológico del feto y, en algunos casos, con la aparición posterior de problemas de salud mental. La idea de que, identificando y manejando de forma segura ciertos estados clínicos prenatales, se pudiese reducir riesgos a largo plazo en la descendencia le pareció un enfoque preventivo con enorme potencial humano y social.

📋¿En qué consiste este estudio de embarazo y covid-19?

El estudio forma parte del Proyecto Signature de la Universidad de Sevilla (España), que analiza desde inflamación materna hasta epigenética fetal. En este caso, el foco fue claro: madres embarazadas durante la pandemia y se siguió a sus bebés a los 6 y 12 meses de vida. Se comparó a bebés de madres con covid-19 leve, severo y sin infección. Además, se midió el estrés percibido de las madres. Se usó el cuestionario estandarizado (ASQ-3) para detectar, de forma temprana, posibles áreas de preocupación en el desarrollo (comunicación, motricidad gruesa y fina, resolución de problemas o interacción social). En este primer año de seguimiento no se encontró que la exposición prenatal al covid-19 (leve o severo), ni el estrés materno, se asociaran de manera significativa con mayor riesgo de preocupación en los dominios evaluados a los 12 meses. Aun así, se subrayó que es necesario continuar el seguimiento por más tiempo para entender si existen efectos que aparezcan más adelante.

👨‍⚕️¿Cómo llegó hasta esta investigación?

Román nació en Guayaquil y estudió Medicina en la Universidad Católica de Santiago. Luego pasó por la Clínica Universidad de Navarra y el University of Pittsburgh Medical Center, donde se especializó en psiquiatría infantil. La prevención siempre fue su norte: intervenir a tiempo cambia el curso de una vida. “Con frecuencia, las personas con enfermedad mental son invisibilizadas porque su dolor no siempre se ve; pero merecen la misma empatía y excelencia clínica que cualquier otra condición”. Para realizar esta investigación recibió fondos de la Fundación Alicia Koplowitz; apoyo del Instituto de Salud Carlos III. Además, el proyecto fue financiado por la Consejería de Salud y Familias de Andalucía (España).

📊Lo que muestran los datos

El equipo comparó tres grupos: hijos de madres con covid-19 severo, leve y sin infección.

Cuidar la salud mental durante el embarazo es tan importante como los controles médicos habituales. Si aparece ansiedad, tristeza persistente o estrés abrumador, pedir ayuda es un acto de valentía y amor por el bebé.

El tamizaje temprano y el acompañamiento adecuado pueden marcar una gran diferencia en el bienestar de toda la familia.

🗝️Claves para entenderlo

La ansiedad y el estrés prenatal se asocian con menor edad gestacional y bajo peso al nacer. Esto podría relacionarse con la conectividad cerebral.

El aislamiento, ansiedad, pérdida de apoyos en la pandemia generó más estrés en gestantes. Se han descrito, además, vínculos con habilidades motoras, de comunicación y de resolución de problemas a los 12 meses, así como con funciones cognitivas y de atención en infancia y adolescencia.

Una madre que atraviesa inestabilidad laboral y duerme mal puede reportar niveles altos en la escala de estrés; su bebé podría mostrar, a los seis-doce meses, más dificultades para calmarse o interactuar, lo que justifica un acompañamiento temprano y apoyo psicosocial.

⚡El dato que sorprende

Usaron pruebas estandarizadas como el ASQ-3. A los 12 meses, no hallaron diferencias significativas en la mayoría de áreas, pero sí una señal llamativa: los hijos de madres con COVID-19 severo mostraban más riesgos en el dominio personal-social, relacionado con habilidades de interacción temprana. Aunque aún es pronto para sacar conclusiones, será clave investigar si estas señales persisten con el tiempo o si se vinculan con trastornos del neurodesarrollo, como dificultades en la comunicación social.

🇪🇨 ¿Cómo aplicar este conocimiento en Ecuador?

1) Incorporar tamizaje breve de salud mental materna en obstetricia. La derivación oportuna a apoyo psicosocial/psiquiatría perinatal cuando sea necesario.

2) Aplicar ASQ-3 en pediatría a los 6 y 12 meses con rutas claras de derivación a estimulación temprana

3) Registrar determinantes sociales y articular con trabajo social. La capacitación del personal y protocolos sencillos de derivación pueden implementarse incluso en hospitales con recursos limitados.



🔮El futuro de este proyecto

El Proyecto Signature de la Universidad de Sevilla es una iniciativa amplia con equipos en: embarazo-parto-feto, salud mental, inflamación, placenta, neurodesarrollo, infectología, neuroimagen y epigenética. Román ya trabaja en la siguiente etapa: describir el perfil inmunitario de niños nacidos de madres con covid-19. Busca marcadores biológicos que predigan riesgos y permitan intervenir a tiempo.

