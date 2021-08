Erwin Ronquillo: ‘Hay muchos niños no registrados’

Redacción Sociedad (I)

En Ecuador, las cifras de desnutrición infantil crónica son altas. En la Encuesta de Salud y Nutrición, cuyos resultados se publicaron en el 2018, 27 de cada 100 niños y niñas menores de 2 años tenían desnutrición infantil; frente a los 24 de cada 100 reportados en el 2014.

Esta realidad levantó las alarmas de las autoridades que han realizado varias acciones para erradicar y prevenir este mal. En diciembre del 2020, por ejemplo, se firmó el Decreto 1211, con el objetivo de crear la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición. Allí se priorizó a 90 cantones con los índices más altos de desnutrición crónica. Entre ellos están Alausí, Colta, Pallatanga, Chunchi, etc. en Chimborazo. Además, están Sigchos, Pujilí, Pangua, en Cotopaxi, y otros.

Erwin Ronquillo, secretario Técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, destacó algunas acciones que han realizado en el país.

¿Qué acciones han realizado?

Iniciamos con la realización de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI) que se hará el próximo año. El piloto arrancará en septiembre y esperamos los primeros resultados en noviembre. Es el piloto metodológico con el cual se verá la mejor forma de realizarla.

¿Cómo será el piloto?

Se están tomando en cuenta los cantones referenciales de la Sierra centro, Amazonía y Costa. Se medirá y evaluará el procedimiento y se tomará la muestra. No es tan sencillo, como el censo. Se incluirá un médico que chequeará a la madre y recién nacidos, para saber cuál es su estado nutricional. El formulario habrá preguntas sobre la situación del hogar.

¿Qué acciones se harán a corto plazo en el país?

Una de ellas es la campaña de cedulación gratuita a niños y niñas.

¿Para qué?

Hay muchos niños que no se registraron en el Registro Civil por la pandemia. Están en zonas alejadas. Si no están registrados no podemos llegar con ayudas a ellos, por eso es importante esta acción. Además, reiniciamos las mesas intersectoriales en los cantones. En una primera fase se llegará a los 90 cantones priorizados en el Decreto 1211. Luego, en una segunda fase, el resto. Las acciones son articuladas con los municipios, para tomar en el territorio.

¿Cuántos niños no estarían registrados o cuántos encontraron?

Trabajamos con el INEC. La información proviene de subregistros con base a los niños que se registraron en 2020 y la proyección de crecimiento poblacional. Así se determinó que 16 de cada 100 no tienen un registro de identidad, a escala nacional.

¿Y en las zonas rurales?

En las áreas rurales, por ejemplo, 25 de cada 100 no tiene registro. En lo urbano está en 10 de cada 100.

¿A cuántos se llegará?

Hasta septiembre serán 5 000.

¿Qué recursos tienen?

USD 42 millones del Banco Interamericano de Desarrollo; línea de crédito de CAF, basada en el cumplimiento de metas, de USD 200 millones. Esperamos la visita del BM.

Hoja de vida

Es economista y máster en Administración de Empresas. Consultor de firmas públicas y privadas en Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina y Centroamérica. Además, es empresario.