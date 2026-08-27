Tilapia en salsa de limón, un toque cítrico para disfrutar en casa

La tilapia en salsa de limón es una preparación sencilla, ligera y llena de sabor. El pescado se cocina hasta quedar tierno y jugoso, mientras la salsa aporta un equilibrio entre la acidez del limón y la suavidad de la crema. Esta receta una alternativa ideal para un almuerzo rápido, nutritivo y fácil de preparar.
4 filetes de tilapia
3 limones
2 cucharadas de mantequilla
2 dientes de ajo picados
½ taza de crema de leche
½ taza de caldo de pescado o agua
1 cucharada de perejil fresco picado
1 cucharada de aceite
Sal al gusto
Pimienta al gusto
La tilapia aporta proteína de buena calidad, importante para el mantenimiento muscular
Una porción aporta aproximadamente 280 calorías, además de 30 g de proteína, 14 g de grasa y cantidades moderadas de carbohidratos, dependiendo de los ingredientes utilizados.
Puede servir esta tilapia con:
No cocinar demasiado los filetes para evitar que se sequen. Mantener el fuego medio y retirar la tilapia apenas esté cocida y se desmenuce fácilmente con un tenedor.
¡Ponga manos a la obra y disfrute en casa de esta deliciosa tilapia en salsa de limón, una receta fácil, fresca y llena de sabor que conquistará a toda la familia! 🍋🐟