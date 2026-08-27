Tilapia en salsa de limón, un toque cítrico para disfrutar en casa

La tilapia en salsa de limón es una preparación sencilla, ligera y llena de sabor. El pescado se cocina hasta quedar tierno y jugoso, mientras la salsa aporta un equilibrio entre la acidez del limón y la suavidad de la crema. Esta receta una alternativa ideal para un almuerzo rápido, nutritivo y fácil de preparar.

🐟 Ingredientes

4 filetes de tilapia

3 limones

2 cucharadas de mantequilla

2 dientes de ajo picados

½ taza de crema de leche

½ taza de caldo de pescado o agua

1 cucharada de perejil fresco picado

1 cucharada de aceite

Sal al gusto

Pimienta al gusto

La tilapia aporta proteína de buena calidad, importante para el mantenimiento muscular

El limón aporta vitamina C y un toque fresco a la preparación

👩‍🍳Preparación

Lavar y secar los filetes de tilapia. Condimentar con sal, pimienta y el jugo de un limón.

y los filetes de tilapia. Condimentar con sal, pimienta y el jugo de un limón. Calentar el aceite en una sartén y cocinar los filetes durante 3 a 4 minutos por cada lado, hasta que estén dorados y completamente cocidos. Retirar y reservar.

el aceite en una sartén y cocinar los filetes durante 3 a 4 minutos por cada lado, hasta que estén dorados y completamente cocidos. Retirar y reservar. En la misma sartén, derretir la mantequilla y sofreír el ajo durante unos segundos, sin dejar que se queme.

la mantequilla y sofreír el ajo durante unos segundos, sin dejar que se queme. Incorporar el caldo, el jugo de los dos limones restantes y la crema de leche. Mezclar y cocinar a fuego bajo durante 3 minutos.

el caldo, el jugo de los dos limones restantes y la crema de leche. Mezclar y cocinar a fuego bajo durante 3 minutos. Regresar los filetes a la sartén y bañarlos con la salsa. Cocinar durante 2 minutos más para que absorban el sabor.

durante 2 minutos más para que absorban el sabor. Espolvorear perejil fresco y servir inmediatamente.

🌿Valor nutricional

Una porción aporta aproximadamente 280 calorías, además de 30 g de proteína, 14 g de grasa y cantidades moderadas de carbohidratos, dependiendo de los ingredientes utilizados.

🍽️¿Con qué acompañar?

Puede servir esta tilapia con:

Arroz blanco

Papas al vapor

Vegetales salteados

Ensalada fresca

Puré de pas

Verduras al vapor y una ensalada de hojas verdes.

😋Consejo para una buena receta

No cocinar demasiado los filetes para evitar que se sequen. Mantener el fuego medio y retirar la tilapia apenas esté cocida y se desmenuce fácilmente con un tenedor.

¡Ponga manos a la obra y disfrute en casa de esta deliciosa tilapia en salsa de limón, una receta fácil, fresca y llena de sabor que conquistará a toda la familia! 🍋🐟

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