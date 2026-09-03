Si busca una preparación ligera, nutritiva y fácil de hacer, esta receta de ensalada de verduras con ventresca es una excelente alternativa. La combinación de vegetales crujientes con la textura suave y delicada de la ventresca de atún convierte a este plato en una opción ideal para un almuerzo ligero o una cena sin complicaciones.
El secreto está en mantener las verduras frescas y preparar un aderezo sencillo que realce, sin ocultar, el sabor de la ventresca.
1 lata o frasco de ventresca de atún en aceite de oliva, aproximadamente 200 g
2 tomates maduros
1 zanahoria
1 pepino
1 pimiento rojo
½ cebolla morada
1 taza de hojas de lechuga
½ taza de choclo cocido
¼ de taza de aceitunas negras
2 cucharadas de perejil fresco picado
🥄Para el aderezo
3 cucharadas de aceite de oliva
2 cucharadas de jugo de limón
1 cucharadita de mostaza
1 cucharadita de miel
Sal y pimienta al gusto
Una combinación equilibrada de proteínas, grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales que favorece una alimentación nutritiva y completa.
Por porción:
Los valores son aproximados y pueden variar según las cantidades utilizadas y el tipo de ventresca.
Puede servir esta ensalada con pan integral tostado, galletas saladas o una porción pequeña de arroz. Para una comida más completa, añada huevo cocido, aguacate o garbanzos.
🥗 Color, frescura y mucho sabor se reúnen en esta sencilla preparación. La próxima vez que busque una comida rápida y diferente, abra un frasco de ventresca, reúna sus verduras favoritas y deje que esta ensalada sea la protagonista de su mesa. ¡Anímese a prepararla y disfrute de esta receta fresca, ligera y deliciosa!