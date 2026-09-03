Ensalada de verduras con ventresca

Una ensalada fresca, colorida y llena de sabor. ¡Comparte este receta con tus amigos!

Si busca una preparación ligera, nutritiva y fácil de hacer, esta receta de ensalada de verduras con ventresca es una excelente alternativa. La combinación de vegetales crujientes con la textura suave y delicada de la ventresca de atún convierte a este plato en una opción ideal para un almuerzo ligero o una cena sin complicaciones.

El secreto está en mantener las verduras frescas y preparar un aderezo sencillo que realce, sin ocultar, el sabor de la ventresca.

🛒Ingredientes (4 porciones)

1 lata o frasco de ventresca de atún en aceite de oliva, aproximadamente 200 g

2 tomates maduros

1 zanahoria

1 pepino

1 pimiento rojo

½ cebolla morada

1 taza de hojas de lechuga

½ taza de choclo cocido

¼ de taza de aceitunas negras

2 cucharadas de perejil fresco picado

🥄Para el aderezo

3 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de jugo de limón

1 cucharadita de mostaza

1 cucharadita de miel

Sal y pimienta al gusto

Una combinación equilibrada de proteínas, grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales que favorece una alimentación nutritiva y completa.

🌿 Una ensalada fresca y colorida

👩‍🍳Preparación paso a paso

  • Lavar y desinfectar bien todos los vegetales. Cortar los tomates en gajos, el pepino en medias lunas, la zanahoria en tiras finas y el pimiento en juliana. Cortar la cebolla en plumas delgadas.
  • Colocar la lechuga como base en una fuente. Añadir el tomate, pepino, zanahoria, pimiento, cebolla y choclo. Distribuir las aceitunas.
  • En un recipiente pequeño mezclar el aceite de oliva, jugo de limón, mostaza y miel. Agregar sal y pimienta y batir hasta integrar.
  • Escurrir ligeramente la ventresca y colocar en trozos grandes sobre las verduras. Evitar desmenuzar demasiado para conservar su textura.
  • Rocíar el aderezo justo antes de llevar la ensalada a la mesa y termine con perejil fresco picado.

💪Valor nutricional aproximado

Por porción:

  • Calorías: 280 kcal
  • Proteínas: 18 g
  • Grasas: 18 g
  • Carbohidratos: 15 g
  • Fibra: 4 g

Los valores son aproximados y pueden variar según las cantidades utilizadas y el tipo de ventresca.

🍽️¿Con qué acompañar?

Puede servir esta ensalada con pan integral tostado, galletas saladas o una porción pequeña de arroz. Para una comida más completa, añada huevo cocido, aguacate o garbanzos.

💡 Consejos para la receta

  • Escurrir parte del aceite de la ventresca para evitar que la ensalada quede demasiado pesada.
  • No aliñe la ensalada con demasiada anticipación; las verduras pueden perder su textura crujiente.
  • Si la cebolla morada tiene un sabor muy intenso, déjela en agua fría durante unos 10 minutos antes de incorporarla.
  • Puede reemplazar el limón por vinagre de manzana o de vino blanco.
  • Añada aguacate justo antes de servir para evitar que se oxide.
  • Para una presentación más atractiva, coloque la ventresca al final y en trozos visibles.

Un plato para disfrutar sin complicaciones

🥗 Color, frescura y mucho sabor se reúnen en esta sencilla preparación. La próxima vez que busque una comida rápida y diferente, abra un frasco de ventresca, reúna sus verduras favoritas y deje que esta ensalada sea la protagonista de su mesa. ¡Anímese a prepararla y disfrute de esta receta fresca, ligera y deliciosa!

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