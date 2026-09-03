Si busca una preparación ligera, nutritiva y fácil de hacer, esta receta de ensalada de verduras con ventresca es una excelente alternativa. La combinación de vegetales crujientes con la textura suave y delicada de la ventresca de atún convierte a este plato en una opción ideal para un almuerzo ligero o una cena sin complicaciones.

El secreto está en mantener las verduras frescas y preparar un aderezo sencillo que realce, sin ocultar, el sabor de la ventresca.

🛒Ingredientes (4 porciones)

1 lata o frasco de ventresca de atún en aceite de oliva, aproximadamente 200 g

2 tomates maduros

1 zanahoria

1 pepino

1 pimiento rojo

½ cebolla morada

1 taza de hojas de lechuga

½ taza de choclo cocido

¼ de taza de aceitunas negras

2 cucharadas de perejil fresco picado

🥄Para el aderezo

3 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de jugo de limón

1 cucharadita de mostaza

1 cucharadita de miel

Sal y pimienta al gusto

Una combinación equilibrada de proteínas, grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales que favorece una alimentación nutritiva y completa.

🌿 Una ensalada fresca y colorida

👩‍🍳Preparación paso a paso

Lavar y desinfectar bien todos los vegetales. Cortar los tomates en gajos, el pepino en medias lunas, la zanahoria en tiras finas y el pimiento en juliana. Cortar la cebolla en plumas delgadas.

y bien todos los vegetales. los tomates en gajos, el pepino en medias lunas, la zanahoria en tiras finas y el pimiento en juliana. la cebolla en plumas delgadas. Colocar la lechuga como base en una fuente. Añadir el tomate, pepino, zanahoria, pimiento, cebolla y choclo. Distribuir las aceitunas.

la lechuga como base en una fuente. el tomate, pepino, zanahoria, pimiento, cebolla y choclo. las aceitunas. En un recipiente pequeño mezclar el aceite de oliva, jugo de limón, mostaza y miel. Agregar sal y pimienta y batir hasta integrar.

Escurrir ligeramente la ventresca y colocar en trozos grandes sobre las verduras . Evitar desmenuzar demasiado para conservar su textura.

y colocar en trozos grandes sobre las . Evitar desmenuzar demasiado para conservar su textura. Rocíar el aderezo justo antes de llevar la ensalada a la mesa y termine con perejil fresco picado.

💪Valor nutricional aproximado

Por porción:

Calorías: 280 kcal

280 kcal Proteínas: 18 g

18 g Grasas: 18 g

18 g Carbohidratos: 15 g

15 g Fibra: 4 g

Los valores son aproximados y pueden variar según las cantidades utilizadas y el tipo de ventresca.

🍽️¿Con qué acompañar?

Puede servir esta ensalada con pan integral tostado, galletas saladas o una porción pequeña de arroz. Para una comida más completa, añada huevo cocido, aguacate o garbanzos.

💡 Consejos para la receta

Escurrir parte del aceite de la ventresca para evitar que la ensalada quede demasiado pesada.

parte del aceite de la ventresca para evitar que la quede demasiado pesada. No aliñe la ensalada con demasiada anticipación; las verduras pueden perder su textura crujiente.

con demasiada anticipación; las verduras pueden perder su textura crujiente. Si la cebolla morada tiene un sabor muy intenso , déjela en agua fría durante unos 10 minutos antes de incorporarla.

, déjela en agua fría durante unos 10 minutos antes de incorporarla. Puede reemplazar el limón por vinagre de manzana o de vino blanco.

por de manzana o de vino blanco. Añada aguacate justo antes de servir para evitar que se oxide.

justo antes de servir para evitar que se oxide. Para una presentación más atractiva, coloque la ventresca al final y en trozos visibles.

Un plato para disfrutar sin complicaciones

🥗 Color, frescura y mucho sabor se reúnen en esta sencilla preparación. La próxima vez que busque una comida rápida y diferente, abra un frasco de ventresca, reúna sus verduras favoritas y deje que esta ensalada sea la protagonista de su mesa. ¡Anímese a prepararla y disfrute de esta receta fresca, ligera y deliciosa!

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