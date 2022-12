Los trabajadores ecuatorianos se pueden dividir en dos : los que tienen empleo adecuado y los demás….Se calcula que la población que gana por lo menos el salario básico y tiene protección social suma solo 2 millones 830 mil y los demás….. son 5 millones 208 mil: que son desempleados o no reciben un salario mínimo ni son afiliados al Seguro Social, porque al país no le importa que 6 de cada 10 sean pobres, sin protección social, cuyos hijos son desnutridos y no tienen cobertura ni calidad en su educación primaria, secundaria, técnico-profesional ni superior, por lo que se ven tentados a involucrarse en acciones violentas que pueden afectar más a la seguridad de los ecuatorianos.

El Presidente Lasso subió el salario mínimo a los que ya tienen trabajo formal, presionando la inflación que perjudica a todos, pero no hizo nada por los demás ….. Los empresarios presionan más bien por la flexibilización de las leyes laborales para pagar menos, mientras tanto se ofrecerá ilegalmente un salario menor y sin afiliación al Seguro Social, con lo cual se ampliará la informalización del trabajo y los demás serán más, afectando también al IESS que necesita más afiliados para precautelar el pago de las jubilaciones.

En el presente año el gobierno no pudo invertir en obra pública ni siquiera la mitad de lo presupuestado debido a la mala gestión en todas las instituciones públicas, a más de que recibió 1.500 millones de dólares adicionales por el aumento del precio del petróleo y mayor recaudación tributaria. Por su parte la empresa privada no está comprometida con la creación de puestos formales de trabajo mientras sobrevalora sus utilidades sin sensibilidad social.

En 2023 bajará el ritmo de la recuperación económica y aumentará la salida de capitales, por la conflictividad política que ya es sistémica con la Asamblea y con los grupos sociales y por las repercusiones de la recesión mundial, lo que llevará a una situación de mayor desigualdad en perjuicio de los demás…..Si nuestra sociedad no es capaz de comprometerse a ser justa no habrá salida y el período de Lasso será el de la consolidación de la injusticia social.