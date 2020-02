Seguro inseguro

Cuando hablamos del Seguro Social, cualquier noticia por mala que sea ya es parte de nuestro entendimiento. Esta millonaria-pobre entidad debe nada menos que USD 5 mil millones, a pesar de los millones que ingresan a sus ventanillas por los aportes que unos ecuatorianos bobos o tontos llamados empleadores y trabajadores, entregan por sus aportes. Semejante deuda se debe a la menor y deficiente atención de la salud, a pensiones, por seguro campesino, por riesgos del trabajo; y, ahora, con mayor crecimiento por el seguro de desempleo.

Por otro lado, de la entrega de nuestros fondos crearon un Banco –el Biess- donde otorga créditos para vivienda. El Estado tampoco paga a ese Banco USD 1.700 millones. Ha llegado a tal situación que el Banco Mundial sugiere la “eliminación gradual” del Biess.



Datos curiosos: presta a todos, pero no se presta a él mismo. Como monumento a esa contradicción están una serie de grandes edificios a medio construir y abandonados.



Dada la situación económica cada vez más difícil, se ve que están acudiendo a fórmulas que pueden pasar por ingeniosas. Ejemplo: puesto que también le deben dinero a la Caja del Seguro Militar (Issfa), un plantón de pensionistas impagos hizo que satisfagan esa exigencia en una forma que El Universo titula: “Gobierno pagó pensiones del ISSFA con deuda colocada al mismo ente”. Así, la deuda a los pensionistas militares … “está pagada al día”. Para cubrir gastos inevitables, los afiliados han obtenido USD 2.928 millones en préstamos quirografarios el año pasado; y como la situación continúa, el propio Seguro parece tener listos otros 2.200 millones para prestarlos este año 2020.



Siempre con la mejor inteligencia, tienen planificado sacarle más plata a los afiliados, mediante dos medidas “inocentes”: la primera, aumentar los años de trabajo; la segunda, subir el valor de los aportes. Así tendrán más plata y podrá prestar más a éste y a los gobiernos venideros. El actual Presidente del IESS, señor Paúl Granda opina: “A mí me parece que vale la pena analizar” ¿Cuándo? Para varios propósitos, el dirigente anuncia que a partir del 5 de marzo se constituirán Mesas Temáticas del Acuerdo Nacional. ¿Incluirán esta sugestión?

Por personal burocrático no falta: hasta el año 2007 el administrativo era de 10.000 funcionarios; han aumentado a 38.000. Hubo suficientes personas inclusive para fundar el partido Avanza, cuyo Jefe anda prófugo.

Cabe recordar también que se dispuso atender la salud, gratuitamente, a los familiares de 6 a 18 años, lo cual produjo grave crisis a los hospitales. Es urgente que se obligue a estos beneficiarios gratuitos, contribuir con alguna aportación, aunque sea modesta. No hay seguro gratis.



Parece que lo único que merece el Seguro es el título de inseguro.