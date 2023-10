Populismo y reserva internacional

La reserva internacional es el capital de trabajo del país. Toda persona que emprende un pequeño negocio es consciente que, para asegurar la sostenibilidad del mismo,necesita cuidar su capital de trabajo. En el caso de un país,la reserva internacional cumple ese papel. Por eso, no sepuede usar esa reserva para gasto corriente. Eso es pan para hoy y hambre para mañana.

La reserva internacional en su mayor parte, no es del gobierno. Está compuesta de una parte de los ahorros de los ecuatorianos en las instituciones financieras. También es dinero de: IESS, GADs, universidades, empresas, etc.Cuando una institución financiera: banco, cooperativa, etc., tiene dificultades para devolver el depósito a sus ahorristas acude a esa reserva internacional. Entonces, ese dinero no es de libre disponibilidad de los gobiernos. Todos debemos comprender como manejar una economía sana para evitar ser sorprendidos por políticos condiscursos mesiánicos.

Un principio fundamental en economía es no gastar más de los que se gana. Este principio vale tanto para el manejo económico de una familia, un GAD, una institución o un País. El endeudamiento y el gasto del capital de trabajo es bueno solo, si es para invertir en algo productivo. Pero, si es para consumo no es lo apropiado.Después de la ilusión momentánea se seguirá en la pobreza.

Pero, la mentalidad que se ha sembrado en una parte de la sociedad ecuatoriana es vivir de la mendicidad del Estado. Algunos políticos sin ética, caudillos que buscan el poder perpetuo se aprovechan de esta situación para fomentar el populismo. Ofrecen ir por el camino fácil de echar mano de la reserva internacional para gastar con bonos migajas. Para salir de la pobreza, la inseguridad es necesario que cada persona, cada familia y los políticos aprendamos a manejar la economía.