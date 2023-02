Incoherencias electorales

El Consejo Nacional Electoral ha incrementado la crónica desconfianza en su gestión; se ha producido nuevamente la falla del sistema de control electrónico en el conteo de los votos, hasta este momento en 6 provincias se ha detectado la existencia de cerca de 70 000 actas con evidentes inconsistencias. Es difícil establecer la magnitud de estas irregularidades, pero son muy preocupantes, especialmente porque se han sumado denuncias del propio vicepresidente del Consejo Electoral, de una consejera de la Institución y de un joven y correcto profesional. La opinión pública exige claridad y veracidad de los resultados electorales, que vuelven a sembrar dudas, aunque, con angustiosa resignación, está convencida que, en este ambiente plagado de corrupción, las rectificaciones se esfuman como etéreos ofrecimientos.

El Consejo Electoral validó candidaturas de unas personas relacionadas con el narcotráfico, de otras con sentencias en aclaración; no cuestionó la violación de la ley de los aspirantes a miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se promocionaban con los colores de un movimiento político y con al imagen de su líder prófugo, en una clara violación, que ni siquiera recibió una amonestación por parte de la presidencia del organismo electoral que, en forma inaudita, también posibilitó que abogados personales del ex mandatario tercien en la contienda y se integren a este organismo encargado de designar a varias autoridades de control y entre ellas contralor y fiscal general, con lo que se consumaría la instauración del perdón y olvido para ex funcionarios que han huido al ser sentenciados por evidentes actos de corrupción.

Este sombrío ambiente electoral da vigencia y trascendencia a la expresión profética de Santa Marianita de Jesús, que paradójicamente, genera tranquilidad, cuando expresa que nuestro país no será destruido por erupciones o terremotos; pero nos llena de angustia cuando señala que serán los políticos y los malos gobiernos los que le destruirán.