Una ley que proteja al dueño y al inquilino

La reforma a la Ley de Inquilinato abre un debate necesario: cómo impedir abusos en el cobro y devolución de las garantías sin debilitar la protección legítima del propietario. La propuesta plantea que el depósito ya no dependa únicamente del acuerdo entre las partes, sino que guarde relación con el costo de eventuales reparaciones. También busca que las controversias se tramiten por una vía sumaria. La reforma todavía debe superar el segundo debate en la Asamblea Nacional y el veto de la Presidencia de la República.

El problema existe. Para muchas familias, arrendar una vivienda exige reunir el primer mes, uno o dos meses de garantía y los gastos de mudanza. Esa barrera golpea con mayor fuerza a jóvenes, hogares con ingresos inestables y personas que cambian de ciudad por trabajo. Más grave aún es la indefensión que aparece al terminar el contrato, cuando el depósito no se devuelve o se aplican descuentos sin explicación.

‘Ecuador necesita un mercado de arriendos más formal, transparente y confiable. La protección al inquilino no debe construirse contra el propietario, ni la defensa de la propiedad puede justificar cobros abusivos. Una buena reforma debe equilibrar derechos’.

Regular no significa fijar arbitrariamente un precio desde el Estado. Significa establecer criterios verificables. Una garantía razonable debe cubrir daños reales, no convertirse en una fuente adicional de ingresos ni en una sanción anticipada contra el inquilino. A la vez, la ley debe proteger al propietario ante deterioros atribuibles al arrendatario.

La clave está en distinguir el desgaste normal de los daños ocasionados por negligencia. Esa diferencia no puede quedar librada a apreciaciones subjetivas. Un inventario inicial, fotografías fechadas, actas de entrega y recepción, facturas y plazos definidos para devolver el dinero darían más seguridad que una fórmula ambigua.

La Asamblea debe evitar una reforma incompleta. Si la norma no determina cómo se calcula la garantía, quién verifica los daños, cuánto tiempo tiene el propietario para devolverla y qué ocurre cuando hay desacuerdos, el conflicto solo cambiará de forma. La incertidumbre jurídica perjudica a ambas partes y puede reducir la oferta o elevar los cánones.

También debe cuidarse el acceso a la justicia. Un procedimiento sumario es útil solo si resulta rápido, sencillo y proporcional al monto disputado. Nadie debería iniciar un proceso costoso para recuperar una garantía que representa el ahorro de varios meses. La mediación podría resolver parte de estas controversias antes de llegar a los tribunales.

Ecuador necesita un mercado de arriendos más formal, transparente y confiable. La protección al inquilino no debe construirse contra el propietario, ni la defensa de la propiedad puede justificar cobros abusivos. Una buena reforma debe equilibrar derechos, reducir la discrecionalidad y premiar el cumplimiento de los contratos.

La garantía debe volver a su propósito original: proteger el inmueble frente a daños comprobables. No puede ser una barrera de entrada, un dinero retenido indefinidamente ni una disputa inevitable al final de cada arriendo. La Asamblea puede convertir una práctica extendida, pero poco regulada, en una relación basada en reglas claras. Esa claridad beneficiará a quien entrega las llaves y a quien necesita un lugar para vivir.