Los tiempos de la pandemia y su pulso, día a día

Un mapa variopinto del estado del virus expresa una realidad: el comportamiento no es uniforme en el país.

Si Guayaquil, primer foco de contagio y expansión, vive un momento mejor, no se puede decir lo mismo de tres de sus provincias aledañas y de Pichincha, y sobre todo de Quito.



En Guayaquil los datos periodísticos apuntan que la mayoría de ingresos en los hospitales -atestados de enfermos en los primeros días -, hoy reciben más pacientes de provincias.



De todos modos, noticias alentadoras como el cierre del amplio hospital improvisado en el Centro de Convenciones no deben ser motivo para bajar los brazos.



La Alcaldesa dijo que el semáforo verde todavía está lejos y que no se interprete esta acción como una medida próxima. Hay que seguir cumpliendo las normas de disciplina, higiene y distancia personal.



Hay cantones que han tenido que volver al semáforo rojo (confinamiento casi total) o al amarillo. Mientras tanto, Quito es objeto permanente de evaluaciones y acciones.



La situación en la capital, a más de un mes de la entrada al semáforo en amarillo, deja preocupaciones. Hay muchos casos de contagios. La validez de las pruebas traídas por el Cabildo ha sido puesta en cuestión y esa falta de acierto puede ser perjudicial.



Además, los reportes de hospitales llenos, camas de cuidados intensivos insuficientes o en el límite, e indisciplina ciudadana en varios aspectos, deben mantener a todos en vigilia.



En la capital, la pandemia no pasó, ni mucho menos, su pico. La meseta de la que hablan los expertos no es el reflejo de la situación actual, a juzgar por las cifras y los reportes.



El covid-19 está en expansión. Por eso hay que ser serios y disciplinados en grado sumo. Ni las fiestas ni las reuniones familiares ayudan en nada, porque el costo que finalmente pagamos como comunidad es muy alto.



Debemos volver a la conciencia social. Higiene personal, distancia, gel y mascarillas. Si el contagio no se atenúa, pronto tendremos imágenes como las de los peores momentos en otras provincias. Y perderemos lo poco que se ha avanzado.