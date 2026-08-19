Los siniestros de tránsito no dan tregua en Ecuador y nadie reacciona

Agosto de 2026 lleva dos semanas y ya deja 12 muertos en un solo eje vial de Ecuador en apenas tres siniestros de tránsito. El 1 de agosto, una buseta escolar chocó contra un taxi en la vía La Unión-Quinindé: cuatro fallecidos. Tres días después, un auto se estrelló contra un camión de carga en la vía Santo Domingo-La Concordia: cuatro muertos más. El 12 de agosto, en el kilómetro 24 de la vía Quinindé, una camioneta y un automóvil colisionaron y dejaron otros cuatro fallecidos y tres heridos.

Se produjeron tres siniestros de tránsito en el mismo eje vial, donde se cegaron 12 vidas, entre adultos y niños. Ninguna autoridad de control ha dicho algo sobre esos hechos lamentables que se produjeron en apenas dos semanas de agosto.

Es imperativos que las autoridades y entes de control apliquen medidas de control para frenar los siniestros viales en Ecuador

Las cifras nacionales confirman que no se trata de eventos aislados. Entre enero y julio de 2026, la Agencia Nacional de Tránsito contabilizó 12 953 siniestros y 1 445 muertos. Un año antes, en el mismo periodo, la cifra fue de 11 472 siniestros y 1 307 fallecidos.

Lo más preocupante no es solo el número, es el silencio y la ausencia de medidas para frenar los siniestros de tránsito en las vías de Ecuador.

Tampoco hay evidencia de una respuesta operativa en las vías donde ocurrieron estas tragedias. En el tramo Santo Domingo-La Concordia-Quinindé, los conductores superan los límites de velocidad los fines de semana sin que exista un solo radar que los detenga, agentes o policías de tránsito que los detengan.

Aunque, la responsabilidad no es únicamente del Estado. La propia data de la ANT señala que conducir distraído y el exceso de velocidad son las dos causas principales de los siniestros este año. Eso implica una decisión individual detrás de cada volante.

Pero la ausencia de controles hace que los conductores sigan manejando a exceso de velocidad o distraídos con el teléfono celular. Sin radares, sin operativos visibles, sin campañas que recuerden el riesgo, la infracción es parte del paisaje, ya que los choferes no tienen ningún freno externo a su imprudencia.

Ecuador no necesita más estadísticas para actuar. Necesita radares u otros mecanismos de control en las vías con mayor siniestralidad, controles de velocidad sostenidos y no ocasionales, educación vial responsable y autoridades que detengan las muertes en las vías por siniestros de tránsito. Solo los tres siniestros en la vía Santo Domingo-La Concordia-Quinindé debería convocar de urgencia a las autoridades para ejecutar estrategias que paren los siniestros en Ecuador.