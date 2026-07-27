Richard Carapaz y la fuerza de un país que no se rinde

En un país acostumbrado a convivir con noticias de violencia, incertidumbre política y dificultades económicas, el deporte tiene la capacidad de abrir un espacio distinto: el de la esperanza sustentada en hechos. Richard Carapaz volvió a demostrarlo en el Tour de Francia 2026. No ganó el maillot amarillo, pero conquistó algo que trasciende una clasificación: confirmó que Ecuador tiene un deportista que ya pertenece a la historia del ciclismo mundial.

Los números impresionan por sí solos. Dos victorias de etapa, el maillot de Rey de la Montaña, el premio al supercombativo y un nuevo récord para América Latina con diez triunfos de etapa en las grandes vueltas. Pero reducir la magnitud de esta actuación a una colección de estadísticas sería quedarse en la superficie. Lo verdaderamente extraordinario fue la manera en que Carapaz construyó esos logros.

‘Cada triunfo suyo debería abrir una conversación seria sobre el deporte de alto rendimiento en el país. Celebrar a nuestros campeones es importante; crear las condiciones para que existan muchos más lo es todavía’.

Mientras otros administraban fuerzas para conservar posiciones, el ecuatoriano eligió atacar. Lo hizo una y otra vez, incluso cuando el resultado no estaba asegurado. Su victoria en Alpe d’Huez, uno de los escenarios más emblemáticos y exigentes del ciclismo, sintetiza esa filosofía: competir para ganar, no para sobrevivir.

Ese espíritu explica por qué fue elegido el ciclista más combativo del Tour por segunda ocasión. No es un reconocimiento al tiempo registrado por un cronómetro, sino a una actitud frente al deporte. En una época en la que muchas competencias privilegian el cálculo extremo y la gestión matemática del rendimiento, Carapaz recordó que el ciclismo también vive de la audacia.

Su Tour adquiere una dimensión todavía mayor si se considera el contexto personal. Este año enfrentó la pérdida de su madre. El dolor pudo convertirse en un freno. Él decidió transformarlo en combustible. Sin hacer de la tragedia un espectáculo, respondió sobre la bicicleta, donde siempre ha preferido hablar.

Hay otra enseñanza que Ecuador no debería pasar por alto. Richard Carapaz no es producto de la improvisación ni de una generación espontánea. Es el resultado de años de disciplina, de una estructura deportiva construida con enormes sacrificios personales y familiares, y de una capacidad de resiliencia poco común. Cada triunfo suyo debería abrir una conversación seria sobre el deporte de alto rendimiento en el país. Celebrar a nuestros campeones es importante; crear las condiciones para que existan muchos más lo es todavía.

Con 33 años, Carapaz ya no necesita demostrar que pertenece a la élite. Ganó un Giro de Italia, obtuvo la medalla olímpica de oro, subió al podio del Tour y de la Vuelta a España y ahora vuelve a escribir su nombre entre los grandes escaladores de la historia. Su legado está asegurado.

Pero quizá la imagen más poderosa de este Tour no sea la de un maillot de lunares ni la de un trofeo. Es la de un corredor que, al cruzar la meta, afirmó que sobre la bicicleta se siente “un alma libre“. En tiempos en que abundan las razones para el desencanto, esa libertad nacida del esfuerzo y la perseverancia representa mucho más que una victoria deportiva.

Richard Carapaz no solo ganó etapas en Francia. Volvió a recordarle al Ecuador que las cimas más difíciles se alcanzan atacando cuando todos esperan que uno se conforme con resistir.