La movilidad eléctrica se acelera en el mundo. ¿Qué desafíos tiene Ecuador?

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La transformación del automóvil dejó de ser una proyección para convertirse en una realidad que avanza con rapidez. En Ecuador, las ventas de vehículos eléctricos llegaron a 8 401 unidades entre enero y agosto de 2026, frente a 2 213 en igual período de 2025. Es un crecimiento cercano al 280%.

Solo en agosto se comercializaron 2 034 unidades, seis veces más que un año atrás. Los vehículos electrificados —eléctricos e híbridos— representaron ya el 35% de las ventas del mercado ecuatoriano durante agosto.

Ecuador sigue así una tendencia mundial. En 2025 se vendieron más de 20 millones de autos eléctricos en el planeta y uno de cada cuatro vehículos nuevos comercializados incorporó esta tecnología. Para 2026, la Agencia Internacional de Energía proyecta alrededor de 23 millones y una participación del 28% del mercado mundial.

Las razones para su avance son comprensibles. Menores costos de energía y mantenimiento, reducción de emisiones durante el uso y una innovación acelerada ofrecen argumentos frente al motor de combustión.

La autonomía aumenta, las baterías evolucionan y los sistemas de asistencia y conducción automatizada convierten al automóvil en una plataforma tecnológica cada vez más sofisticada.

Pero sería equivocado observar únicamente sus ventajas. La infraestructura de carga todavía es insuficiente en mercados como el ecuatoriano y la expansión de cargadores rápidos exige redes eléctricas robustas.

La autonomía real puede variar según las condiciones de conducción y persisten interrogantes sobre degradación, reposición y reciclaje de baterías. A ello se añade una discusión ambiental que debe considerar todo el ciclo de vida que es la extracción de minerales, fabricación, generación de electricidad y disposición final.

Esta revolución es también geopolítica. La expansión de los vehículos eléctricos también se ha convertido en una disputa geopolítica. China concentró cerca del 75% de la producción mundial de automóviles eléctricos en 2025 y sus fabricantes suministraron el 60% de las ventas globales.

China domina la producción mundial y buena parte de la cadena de baterías, mientras Europa busca proteger y fortalecer su industria con regulación e incentivos. EE.UU., por su parte, apuesta por producción local y barreras comerciales para reducir su dependencia tecnológica.

Ecuador no puede permanecer como simple espectador. La transición exige infraestructura, regulación, capacidad energética y una estrategia que permita a la industria nacional adaptarse.

El motor de combustión no desaparecerá mañana, pero su predominio ya enfrenta una competencia tecnológica formidable. El desafío no consiste en escoger ganadores desde el Estado, sino en crear condiciones para que innovación, competencia y sostenibilidad permitan al consumidor decidir. La movilidad del futuro ya está disputando las calles del presente.

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