Las fiestas decembrinas y el reto contra el virus

Uno de los frenos que ha impuesto la pandemia del covid-19 se refiere a las relaciones humanas.

Las fiestas son lugares de encuentro amistoso y familiar, pero esta vez los controles que en cada ciudad adopten sus autoridades -aunque fastidiosos y limitantes- parecen necesarios contra los contagios.



Así, Guayaquil ya ha anunciado que no habrá actividades masivas por Navidad ni fin de año. Hasta los disfrazados de Papá Noel no aparecerán por centros comerciales y se limitarán las fotos con los niños.



Cada cantón, de acuerdo a sus mediciones y a sus directrices, deberá poner sus propias reglas y precauciones según lo señale la norma.



En Quito, la autoridad recomienda que las reuniones navideñas se limiten a un máximo de diez personas, con el fin de evitar que las personas vulnerables se contagien y el sistema de salud sienta mayor presión.



En el Distrito Metropolitano, una fecha venida a menos en los últimos años ha sido la de las Fiestas de Quito. La celebración por la fundación española de San Francisco de Quito es cada vez menos popular y expandida, por múltiples motivos.



Dadas las actuales circunstancias, el Cabildo ha decidido restringir la circulación de automotores el 5 y 6 de diciembre en función de la norma habitual. Conciertos y fiestas masivas no tendrán cabida esta vez.



Los datos de la expansión de la pandemia en la capital son preocupantes, y si se añade esta característica explicada por los especialistas de los contagios silenciosos, la situación puede volverse más crítica cada vez.



En efecto, en los días pasados las autoridades del ramo a nivel nacional, provistas de datos, daban cuenta del crecimiento de las aglomeraciones masivas en lugares de compra.



Acaso sea un efecto de una ciudadanía que quiere hacer sus compras navideñas antes de posibles restricciones mayores, paradójicamente para evitar aglomeraciones.



Sin embargo hay otros aspectos difíciles de resolver. Una lucha entre la libertad y el control extremo, entre la salud y la reactivación económica. Una dicotomía que no se resuelve...