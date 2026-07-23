El envejecimiento poblacional en Ecuador exige una ruta sanitaria



El envejecimiento poblacional en Ecuador avanza más rápido que la capacidad del país para cuidar a quienes envejecen. La cifra no admite matices: la esperanza de vida subió, la natalidad bajó y casi 9% de la población ya supera los 65 años, según los registros del INEC.

Ese porcentaje seguirá creciendo. Al país se le acorta el tiempo para improvisar una respuesta.

Sin embargo, Ecuador tampoco tiene, hasta hoy, ni una sola clínica de la memoria en su sistema de salud público.

Tampoco cuenta con una base de datos nacional sobre deterioro cognitivo. Lo confirmó la doctora Lissette Duque-Peñailillo, investigadora principal en Ecuador del estudio LatAm-FINGERS: “en el país no disponíamos de una base de datos real sobre deterioro cognitivo en adultos mayores, ni existen clínicas de la memoria en el sistema público”. Esa frase resume el problema de fondo: el país envejece sin herramientas para medir, prevenir ni atender lo que ese envejecimiento trae consigo.

The Lancet acaba de ofrecer una salida concreta. El estudio LatAm-FINGERS, que la revista publicó el 13 de julio de 2026, reunió a 1.065 personas mayores en 11 países de América Latina, entre ellos Ecuador.

Cien participantes de Quito completaron dos años de un programa que combinó ejercicio, dieta MIND, entrenamiento cognitivo, control cardiovascular y socialización.

El resultado: una mejora cognitiva anual 55% mayor que la de quienes solo recibieron consejos generales. Ningún hábito funcionó solo. La combinación de los cinco marcó la diferencia.

La evidencia, además, no se detiene ahí. La cohorte ecuatoriana seguirá bajo observación cuatro años más, precisamente para confirmar si esa mejora cognitiva se sostiene en el tiempo. No es un hallazgo aislado ni una fotografía de un solo momento. Es un seguimiento que continúa.

Ese hallazgo no requiere medicamentos ni tecnología costosa. Requiere organización, constancia y decisión política. Ahí está la clave que separa a Ecuador de otros países que ya viven, hace décadas, lo que aquí recién empieza.

Japón lo vive desde los años noventa. Casi el 30% de su población supera los 65 años, la proporción más alta del mundo. En el año 2000, Japón creó un seguro obligatorio específico para el cuidado de adultos mayores dependientes. Elevó la edad de jubilación.

Promovió que quienes quisieran seguir trabajando después de los 65 pudieran hacerlo. No resolvió el envejecimiento -nadie lo resuelve-, pero construyó, con años de anticipación, un sistema capaz de sostenerlo.

Ecuador todavía puede anticiparse.

La ventana no está cerrada, pero se estrecha cada año. La transición demográfica que documenta Actuaria no es una proyección lejana: ya empujó la esperanza de vida de las mujeres ecuatorianas a 80,2 años y la de los hombres a 74,3. Cada año que pasa sin una política de prevención cognitiva es un año más en el que ese 9% de la población sigue creciendo sin respuesta.

La propia Duque-Peñailillo lo plantea sin rodeos: “se necesita voluntad política para incorporar la prevención cognitiva en la agenda sanitaria”. No habla de presupuesto. Habla de decisión. La intervención que probó LatAm-FINGERS es, en sus palabras, de bajo costo y no depende de fármacos. Eso la vuelve viable incluso en un sistema con recursos limitados como el ecuatoriano. El obstáculo no es económico. Es institucional.

El punto de partida, según la investigadora, está en la atención primaria de salud. Ahí debería empezar la prevención, mucho antes de que la demencia llegue a un hospital o a una emergencia familiar. Capacitar a ese primer nivel de atención en las cinco áreas que probó el estudio -ejercicio, nutrición, estimulación cognitiva, control cardiovascular y socialización- no exige reinventar nada.

Exige aplicar lo que ya se demostró que funciona, con datos ecuatorianos, en Quito.

Ecuador tiene, por primera vez, evidencia propia. Tiene un mapa validado con datos locales sobre qué hacer antes de que el deterioro cognitivo avance. Lo que todavía no tiene es la voluntad política para convertir ese mapa en política pública.

Japón reconoció su envejecimiento acelerado desde los años setenta y, aun así, necesitó tres décadas para construir el sistema de cuidados que hoy sostiene a su población mayor. Ecuador no tiene ese margen de tiempo. La evidencia ya está sobre la mesa. Falta que alguien decida usarla.