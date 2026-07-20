El crimen sin fronteras y la Justicia con fronteras

La captura de Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, en España fue presentada como un golpe importante contra el crimen organizado. No era para menos. El señalado líder de Los Lobos había fingido su muerte, cambiado de identidad y modificado su apariencia mientras, según las investigaciones, mantenía influencia sobre una de las estructuras criminales más violentas de Ecuador. Pero capturarlo era apenas el comienzo.

La decisión de la Audiencia Nacional de España de rechazar su extradición a Estados Unidos expone una de las grandes paradojas de la lucha contemporánea contra el crimen organizado: los delincuentes aprendieron a operar sin fronteras mucho antes de que la Justicia aprendiera a perseguirlos de la misma manera.

‘La cooperación internacional no puede eliminar las garantías jurídicas. Pero esa realidad crea una evidente asimetría frente a organizaciones que no reconocen ninguna frontera ni norma’.

Un grupo criminal puede traficar droga producida en un país, transportarla por otro, embarcarla desde un tercero, lavar el dinero en varios más y dirigir toda la operación desde miles de kilómetros de distancia. Sus integrantes pueden cambiar de identidad, obtener documentación falsa, mover recursos mediante redes internacionales y esconderse donde consideren que estarán más seguros.

La Justicia no tiene esa libertad. Cada vez que una investigación cruza una frontera aparecen tratados, procedimientos de extradición, competencias judiciales, requisitos probatorios y decisiones soberanas. Es indispensable que así sea en un Estado de derecho. La cooperación internacional no puede eliminar las garantías jurídicas. Pero esa realidad crea una evidente asimetría frente a organizaciones que no reconocen ninguna frontera ni norma.

El caso de alias ‘Pipo’ lo demuestra con claridad. Ecuador lo reclama para que cumpla una condena de 16 años por tres homicidios ocurridos en 2010. Estados Unidos también solicitó su extradición por una causa relacionada con narcotráfico. España, donde fue detenido, debe decidir ahora qué ocurre con él dentro de su propio sistema judicial.

Un solo hombre. Tres países. Tres sistemas de Justicia. Mientras tanto, las organizaciones criminales funcionan como una sola red.

Ecuador y Estados Unidos han fortalecido durante los últimos años su cooperación frente al narcotráfico y al crimen organizado. Intercambio de inteligencia, investigaciones conjuntas, asistencia judicial y extradiciones forman parte de una estrategia necesaria ante organizaciones cuya capacidad ya supera ampliamente las fronteras nacionales. Pero cooperar no significa borrar las soberanías.

Cada Estado conserva sus leyes, sus tribunales y sus procedimientos. Y cada solicitud internacional debe recorrer un camino jurídico propio. Una captura realizada en horas puede abrir un proceso que dure meses o años. Allí está el desafío.

La globalización no solo transformó el comercio, las comunicaciones o las finanzas. También transformó al crimen. Las organizaciones criminales entendieron rápidamente las ventajas de un mundo conectado: diversificaron rutas, internacionalizaron operaciones y construyeron estructuras capaces de sobrevivir incluso cuando sus principales cabecillas abandonan el territorio donde surgieron.

Los Estados están obligados a responder con la misma lógica de red, pero sin renunciar a las reglas que sostienen el Estado de derecho.

Eso exige mecanismos de cooperación más ágiles, inteligencia compartida, investigaciones coordinadas y capacidades institucionales que permitan seguir simultáneamente el dinero, las comunicaciones y las estructuras criminales en distintas jurisdicciones.

La captura de alias ‘Pipo’ fue importante. Lo que ocurra después será todavía más revelador. Porque detener a un objetivo internacional demuestra capacidad policial. Conseguir que responda ante la Justicia demuestra capacidad institucional.

El crimen organizado ya entendió que las fronteras pueden convertirse en oportunidades. El reto de los Estados es evitar que también se conviertan en refugios. La delincuencia transnacional juega en un solo tablero. La Justicia todavía juega en muchos. Reducir esa distancia, sin sacrificar garantías ni soberanía, es uno de los mayores desafíos de la seguridad contemporánea.