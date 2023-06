Comité de Pueblo y los escenarios inciertos

Fue una noche de espanto la del 18 de junio del 2023 en el Comité del Pueblo, en el norte de Quito. Los vecinos, hastiados de la inseguridad, se enfrentaron a un grupo de personas a las que acusan de delincuentes e imponer zozobra en la zona.

Las imágenes que se divulgaron por redes sociales aumentaron el horror ante lo que ocurría. Disparos, un fallecido, un herido que escapó del hospital, dos casas destruidas.

Son hechos lamentables y que difícilmente se pueden calificar como episódicos. Anteriormente, en varias ciudades del país, la población ha tomado acciones por propia iniciativa. Se sienten desamparados por el Estado y la única solución que sienten es la aplicación de la justicia por manos propias.

La delincuencia está azotando el país y buena parte de la población siente el abandono estatal. En consecuencia, toma este tipo de acciones. Y, en rigor, no existe justicia si no es dentro de las reglamentaciones, leyes y la Constitución. Lo otro, si bien puede tener una explicación, no se justifica dentro de un Estado de Derecho.

Es de desear que no se repita algo semejante, pero hay ese riesgo. La preocupación en la ciudadanía es evidente y comprensible, pues siente que las leyes no la protegen. Casi no hay conversación que no toque algún asalto, algún robo, alguna historia complicada de algún conocido. Entonces, toman medidas según lo que pueden: unos se encierran; otros se organizan para enfrentar la delincuencia.

Las extorsiones, el sicariato, las asaltos, los homicidios y asesinatos son de todos los días. No habría que sorprenderse que la población, afectada en lo hondo de su ser por la inseguridad, quiera actuar. Y si se lo hace del modo como en el Comité de Pueblo, los efectos serán preocupantes.

Visita nuestros portales: