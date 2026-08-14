Quito llega al cierre de candidaturas con incógnitas

Quito llega a los últimos días del período de inscripción de candidaturas. La escena contrasta con la larga precampaña capitalina. Según el reporte de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha del jueves 13 de agosto, Pabel Muñoz era el único aspirante a la Alcaldía con la solicitud de inscripción completada.

Su postulación está respaldada por la Alianza Ciudadana, integrada por Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y el movimiento Todos. El plazo terminará el lunes 17 de agosto, a las 18:00. Después vendrá la calificación y definirá quiénes estarán finalmente en la papeleta.

La diferencia entre precandidatura, solicitud presentada y candidatura en firme importa. El reglamento del CNE establece que una candidatura se considera oficialmente inscrita cuando existe una resolución de calificación firme. Antes pueden presentarse objeciones y, después de las resoluciones provinciales, impugnaciones. Por eso, no existe sustento para afirmar que esperar hasta los últimos días reduzca el tiempo disponible para cuestionar una postulación.

Llama la atención el contraste con los meses anteriores. Durante la precampaña circularon más de una docena de nombres para la Alcaldía. EL COMERCIO llegó a registrar 13 precandidaturas en julio. Algunas cambiaron por decisiones internas, alianzas, problemas jurídicos o reemplazos de última hora. A pocos días del cierre, esa abundancia no se refleja en solicitudes completas.

Tampoco hay evidencia para concluir que esos nombres fueron lanzados únicamente para medir intención de voto. Esa lectura es posible, pero no es una estrategia comprobada.

En Pichincha, el reporte del 13 de agosto también registra fórmulas para la Prefectura: Gema Ormaza y Marcelo Achi, por el Partido Social Cristiano, y Juan Zapata y Karla Rosero, por Imparables. La fotografía puede cambiar hasta el cierre.

La demora puede responder a negociación política, reorganización de listas, revisión documental o cálculo estratégico. Pero sí revela cuánto de la oferta electoral se construye al límite de los plazos y cuánto depende de decisiones que el ciudadano conoce solo cuando ya están cerradas.

Quito tiene una historia reciente de alta fragmentación. En 2019 compitieron 18 candidatos y Jorge Yunda ganó con alrededor del 21,3% de los votos válidos. En 2023 hubo 12 candidatos y Pabel Muñoz venció con cerca del 25,2%.

El Código de la Democracia establece que para las alcaldías se proclama ganador a quien obtiene el mayor número de votos; no exige mayoría absoluta ni segunda vuelta. Ese diseño es legal y permite una competencia amplia.

Pero cuando la oferta se dispersa demasiado, un alcalde puede llegar al Municipio respaldado por poco más de una quinta o una cuarta parte de los votos válidos. La dificultad aparece después: gobernar una ciudad compleja exige construir acuerdos mucho más amplios que la base con la que se ganó.

Por eso, el problema no es cuántos nombres caben en una papeleta. Es cuántas opciones llegan con organización, propuestas reconocibles y capacidad de gobernar.

Los próximos días mostrarán quiénes completan sus trámites. Después deberá comenzar una discusión más importante: qué ciudad proponen y qué respaldo político y social pretenden construir para administrarla.

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