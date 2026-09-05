Archivar la ley y no el desarrollo de IA en Ecuador

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Archivar una ley deficiente puede ser una decisión responsable. Sin embargo, archivar con ella el desarrollo de la inteligencia artificial en Ecuador sería un grave error.

El 31 de agosto de 2026, con la mayoría de los votos de los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional se aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley de Inteligencia Artificial para Ecuador.

En este informe se recomienda el archivo de este proyecto de ley debido a que, a criterio de la Comisión, presenta problemas de sobrerregulación, institucionalidad, coordinación con el marco legal vigente y posibles obstáculos para la innovación.

El camino recorrido

La elaboración del proyecto de ley en cuestión comenzó en 2024, a partir de tres propuestas de ley presentadas en la Asamblea Nacional:

Proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Promoción de la Inteligencia Artificial, presentado por Patricia Núñez el 20 de junio de 2024. Proyecto de Ley para el Fomento y Desarrollo de la Inteligencia Artificial, presentado por Karina Subía el 30 de julio de 2024. Proyecto de Ley Orgánica de Aprovechamiento Digital e Inteligencia Artificial para Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por Pierina Correa el 17 de septiembre de 2024.

Luego, en el trascurso de 2025, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales unificó estas tres propuestas en un nuevo proyecto que lo denominó propuesta de ley orgánica de IA.

Finalmente, luego de más de dos años de camino recorrido, se ha recomendado el archivo de este proyecto de Ley, lo cual deberá ser tratado por el pleno de la Asamblea Nacional, donde se podrá acoger la recomendación para archivarlo, o de lo contrario continuar su tratamiento.

Estrategia ecuatoriana para desarrollo de IA

En marzo de este 2026 el entonces Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) presentó la Estrategia para el Fomento del Desarrollo y Uso Ético y Responsable de la Inteligencia Artificial en el Ecuador para el periodo 2025 – 2029.

Con esta estrategia el Gobierno Ecuatoriano busca que el país se convierta en un referente regional en el uso ético, responsable e inclusivo de la IA, empleándola para impulsar la transformación digital, el crecimiento económico y mejores servicios públicos, con protección de derechos, privacidad y seguridad.

Entre las metas de esta estrategia están formar talento, fortalecer investigación y educación, ampliar infraestructura digital y capacidad de cómputo, promover startups e inversión, crear normas técnicas y mecanismos de gestión de riesgos, y lograr una adopción significativa de IA tanto en empresas como en instituciones públicas.

Cifras de IA en Ecuador

Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025, Ecuador es un país adoptante de IA que se ubica en el puesto 10 entre 19 países analizados en Latinoamérica y El Caribe. Adicionalmente, en 2025, Ecuador se ubicó en el puesto 113 entre 139 países estudiados según el Índice Mundial de Innovación.

Un estudio del Banco Mundial estimó que apenas el 27% de los empleos de Ecuador está expuesto a la IA generativa, frente a un promedio para Latinoamérica y El caribe del 32%. La exposición agrupa potencial de automatización, potencial de aumento e impacto desconocido.

El verdadero problema

Los datos muestran una realidad importante: El verdadero problema de Ecuador en IA no es en sí la falta de normativa o disposiciones regulatorias, sino la falta de un impulso real por parte del Estado para el desarrollo y adopción de tecnologías emergentes como la IA.

Esto no implica que el ámbito regulatorio no sea importante: es fundamental. Sin embargo, la regulación en sí misma no conduce a nada si no viene acompañada de la voluntad política y de los recursos necesarios para su implementación.

Lo que debe cubrir una ley de IA

Una ley de IA para Ecuador debe cubrir dos aspectos importantes: la regulación y el fomento para la investigación, desarrollo e innovación. En el ámbito regulatorio, dado que Ecuador es un mercado de IA generativa muy pequeño y que los productos y servicios de este tipo de tecnología son hechos fuera de la jurisdicción ecuatoriana, queda muy poco margen de acción.

En el ámbito de investigación, desarrollo e innovación el margen de acción es mucho más amplio. Sin embargo, en esta parte es importante saber elegir qué tipo de IA necesita y puede desarrollar el Ecuador. El Banco Mundial en un informe reciente recomienda que los países en vías de desarrollo creen soluciones para sus problemáticas locales usando IA de pequeña escala.

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Conclusión

En conclusión, una ley de IA para Ecuador no debe contener una regulación para el uso y desarrollo de sistemas monumentales de IA tipo ChatGPT, pues estos sistemas no se hacen, ni se harán por un mucho tiempo dentro de nuestro país. En su lugar, la regulación debe estar orientada a fomentar el desarrollo y uso adecuado de sistemas de IA de pequeña escala, que agreguen alto valor a nuestra economía al crear soluciones especializadas en salud, agricultura, educación, industria y servicios públicos.

Este enfoque requiere más conocimiento técnico y menos ganas de hacer politiquería o simplemente llamar la atención haciendo cualquier cosa en un campo como la IA, que concita una gran atención de la sociedad. Ya veremos si nuestros asambleístas están a la altura de las circunstancias.