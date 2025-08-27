Olvídese del VAR, del offside y de las tarjetas amarillas: el campeonato que pone nervioso a los ecuatorianos hoy se juega con bolones y encebollados. Ibai Llanos, el popular streamer español, organiza el Mundial de Desayunos, y Ecuador ya tiene su táctica lista: arrancó con el bolón y ahora suma al encebollado para enfrentar nada más y nada menos que a Perú.

Sí, señor, así como lo lee: de Guayaquil al mundo, el encebollado llegó para dar guerra en los votos online.

El grito de batalla: ‘Ni un bolón atrás’

El Michimercio, ese felino con alma de community manager y barriga de león, no se quedó callado. Con megáfono en pata, lanzó su proclama: “Ni un bolón atrás”. La frase se convirtió en hashtag y mantra digital, porque si algo sabemos los ecuatorianos es que un desayuno con verde nunca se abandona.

El llamado es claro: todos a votar en el Mundial de Ibai para que nuestro bolón y nuestro encebollado pasen de ronda. Porque perder contra Perú sería como dejar que nos cambien el encebollado por ceviche limeño en la esquina. Inaceptable.

De la cocina a la cancha: rivalidad con sabor

La rivalidad entre Ecuador y Perú ya tiene capítulos en fútbol, ceviches y hasta en playlists de Spotify. Ahora se suma la batalla matutina: el encebollado versus el desayuno peruano. Los peruanos vienen fuertes, pero Ecuador tiene ventaja: ¿quién no quiere arrancar el día con un caldo que revive hasta al más desvelado?

El bolón, mientras tanto, juega de 9 fijo: compacto, poderoso y con un toque de queso o chicharrón que mete gol al corazón.

Michimercio convoca: ¡voten, desayunadores!

El Michimercio insiste: “¡Ecuador no puede quedarse dormido en este Mundial! Abran el celular, voten y repitan”. Y claro, en redes ya circulan memes donde el bolón aparece como balón oficial de la FIFA y el encebollado como isotónico oficial para después de la parranda.

Así que ya sabe, querido lector: no basta con comerlo, ahora toca defenderlo. Abra su navegador, busque el Mundial de Desayunos de Ibai y marque a favor de Ecuador.

Porque este es el único Mundial donde no importa Messi, sino la yuca; donde no vale Cristiano, sino la cebolla colorada; y donde la hinchada grita: ¡Ni un bolón atrás!



Así se debe votar: Ecuador avanza a los cuartos de final en ‘El Mundial de los Desayunos’ de Ibai Llanos