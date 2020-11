Los candidatos y la educación

En el breve espacio de esta columna se formulan a los candidatos presidenciales algunas interrogantes de especialistas en distintas ramas. Se busca una reflexión y compromisos serios. Hoy vamos con el tema de educación.

Rosalía Arteaga, ex presidenta, ex ministra de Educación y quien está al frente de la Fundación Fidal, nos traslada estas inquietudes: ¿Cómo articular los diferentes sectores de la educación de una manera lógica para tener un círculo virtuoso? Un tema vital es la capacitación permanente de maestros, ¿cómo lo abordarán? Salud y educación van de la mano. Sobre nutrición materno infantil, ¿qué programa específico desarrollará en su gobierno?



El ex subsecretario y educador Alfredo Astorga pregunta: La situación actual no permite una aplicación normal del currículo. ¿Con qué criterios se van a reformar y priorizar los contenidos? ¿Qué grado de flexibilidad debería tener el currículo?



Juan Páez Salcedo, docente. Ex editor de la revista EducAcción. Editor de Maya Ediciones, señala: Hasta antes de la pandemia, el país tuvo avances significativos respecto a cobertura, tasa de matrícula, mejoras salariales a docentes y dotación de infraestructura (lo cuantitativo). Sin embargo, la calidad de la educación sigue pendiente. ¿Cuál es su propuesta concreta para dar un giro cualitativo a nuestra educación?

Apoyado en un informe del grupo Faro (31 de mayo 2020) Páez hace relación a los recortes presupuestarios y observa que los maestros merecen un sueldo digno, factores sobre los que pide pronunciamientos de los candidatos. Plantea sobre los impactos de la pandemia en la educación y la falta de conectividad. Otros de los temas.



Y ahora: aspectos de Educación Superior.

Gustavo Vega, actual rector de la UIDE, ex presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, ex asambleísta constituyente y ex rector de la U. de Cuenca, apunta: Dado que la Senescyt es una secretaría de gobierno y que no consta en la Constitución, mantendrá este ministerio o entregará sus funciones al CES y el Caces, organismos constitucionales de regulación y acreditación? ¿Impulsará una reforma integral a la LOES? Cómo manejará la sensible política sobre admisión y nivelación de los bachilleres a la universidad ?



Gilda Alcívar, rectora de la Universidad Ecotec, argumenta: Actualmente hay 60 universidades y más de 200 institutos tecnológicos ¿Considera usted que se necesitan más universidades e institutos de educación superior, o fortalecer aquellos existentes? ¿Cómo fomentará una vinculación sostenible de las universidades con los sectores productivos, para encadenar a la academia con el desarrollo del país, a través de sus profesionales e investigaciones? En los últimos 10 años, aproximadamente un millón de jóvenes ecuatorianos no pudieron estudiar en universidades o institutos tecnológicos.¿Qué cambios haría a las políticas de acceso a la educación superior, considerando el ingreso, la titulación e inserción laboral como factor de éxito?