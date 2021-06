Muere Champ, uno de los pastores alemanes de los Biden

El presidente de EE.UU., Joe Biden, y la primera dama, Jill, anunciaron este sábado 19 de junio del 2021 la muerte de Champ, un pastor alemán que acompañó a la pareja durante los últimos 13 años y al que le encantaba tomar el sol, perseguir pelotas de golf y recibir caricias en la barriga.

En un comunicado distribuido por la Casa Blanca, los Biden explicaron que Champ había fallecido “pacíficamente” en casa.



Debido a su avanzada edad de 13 años, Champ había tenido menos fuerza en los últimos meses pero seguía recibiendo con alegría a los Biden cada vez que entraban en una habitación.

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE