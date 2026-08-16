¿Qué tan rápido es el Internet en Ecuador y cómo avanza la fibra óptica?

Ecuador no solo está más conectado sino que acelera su salto digital. La expansión de la fibra óptica, el aumento de hogares con acceso a Internet y el avance en las velocidades de conexión están transformando la forma en que los ecuatorianos estudian, trabajan, se comunican y consumen servicios digitales.

Xavier Moreano, gerente nacional de Productos & Marketing en Netlife, sostiene que más del 80% de la población utiliza Internet de alguna manera y que la adopción temprana de nuevas tecnologías ha sido determinante.

Las cifras oficiales respaldan parte de esa evolución. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 80,1% de las personas de cinco años o más utilizó Internet durante los 12 meses anteriores.

En 2022 esa proporción era del 69,7%, lo que muestra un incremento de 10,4 puntos porcentuales en tres años.

Siete de cada 10 hogares tienen acceso a Internet

El avance también se observa en los hogares. El INEC registra que el 71,3% de los hogares ecuatorianos tenía acceso a Internet en julio de 2025, frente al 66% de 2024.

Esto significa que aproximadamente 3,75 millones de los 5,26 millones de hogares considerados por la encuesta contaban con conectividad.

Para Moreano, el avance responde en buena medida al despliegue tecnológico que ha experimentado Ecuador.

Moreano explica que Ecuador cuenta actualmente con más de 3,3 millones de conexiones de Internet fijo y presenta una cobertura de fibra óptica al hogar cercana al 80%, frente a un promedio latinoamericano que bordea el 70%.

En penetración sobre hogares, añade, Ecuador se ubica alrededor del 55%, mientras que el promedio regional está cerca del 40%. “Estamos hablando de más de 10 puntos porcentuales por encima en cobertura y más de 15 puntos por encima en penetración de fibra óptica”, señala.

La brecha entre las zonas urbanas y rurales persiste

El crecimiento del acceso a Internet en Ecuador, sin embargo, mantiene diferencias territoriales. Los datos del INEC muestran que el 76,6% de los hogares urbanos disponía de Internet, mientras en el área rural la proporción alcanzaba el 58,7%. La diferencia entre ambos territorios era, por tanto, de 17,9 puntos porcentuales.

La brecha también aparece cuando se analiza el uso. El 85,3% de las personas de cinco años o más en zonas urbanas utilizó Internet, frente al 68,5% de la población rural. A escala nacional, aproximadamente 13,9 millones de personas de ese grupo etario utilizaron Internet.

Moreano coincide en que la conectividad es más alta en las ciudades. Sin embargo, las cifras muestran que las zonas rurales han avanzado con rapidez: el acceso a Internet en hogares rurales pasó del 38% en 2022 al 58,7% en 2025, un salto de más de 20 puntos porcentuales en tres años.

Guayas y Pichincha concentran la conectividad

La distribución de la audiencia digital en Ecuador también evidencia una fuerte concentración geográfica. Datos de Google Ads con corte al 30 de abril de 2026, muestran que Guayas y Pichincha concentran conjuntamente el 57% de las conexiones o usuarios digitales considerados en esa medición.

Guayas lidera con aproximadamente 5,74 millones de usuarios, equivalentes al 30%, mientras Pichincha registra 5,23 millones y representa el 27%. Les siguen Manabí, con 1,18 millones y el 6%; Azuay, con 814 000 y el 4%; y Los Ríos, con 699 000 y una participación cercana al 4%.

La concentración es significativa porque Guayas y Pichincha representan en promedio alrededor del 44% de la población, pero reúnen el 57% de estas conexiones digitales, una diferencia que refleja distintos niveles de acceso y adopción tecnológica en el territorio.

La fibra óptica aceleró el mercado ecuatoriano

Para Moreano, una de las razones detrás del avance del Internet de fibra óptica en Ecuador es la adopción relativamente temprana de esta tecnología. Explica que el proceso comenzó en 2010 y que Netlife estuvo entre los actores que impulsaron la fibra óptica directa a los hogares, generando una respuesta competitiva del resto del mercado.

“Eso dinamizó completamente a los competidores y permitió una mayor velocidad de adopción de esta tecnología”, explica.

El proceso fue diferente en otros mercados latinoamericanos, agrega Moreano, donde los proveedores mantuvieron durante más tiempo tecnologías anteriores o legacy. En esos casos, las empresas debían amortizar inversiones realizadas en infraestructura previa antes de dar el salto definitivo hacia la fibra óptica.

Ecuador avanza en velocidad de Internet

La velocidad de Internet fijo en Ecuador es otro indicador de esa transformación. Moreano señala que, con base en las mediciones de Speedtest Global Index disponibles para junio de 2026, que Ecuador se encontraba en la posición 29 a escala mundial, después de haber escalado aproximadamente 10 posiciones frente a una medición anterior.

El ejecutivo situó la velocidad promedio de descarga del país alrededor de los 224 megabits por segundo, frente a un promedio mundial cercano a 125 Mbps. De mantenerse esa referencia, el desempeño ecuatoriano equivale a casi el doble del promedio global mencionado por Moreano.

La brecha todavía existe frente a los mercados líderes. Moreano pone como ejemplo a Chile, uno de los países latinoamericanos mejor posicionados en conectividad fija, con velocidades cercanas a los 393 Mbps en la referencia analizada. Aun así, destaca que Ecuador ha reducido progresivamente esa distancia gracias a la expansión de la fibra óptica.

“Antes teníamos una brecha mucho más amplia. Conforme la adopción de fibra óptica se ha acelerado en todo el mercado, hemos podido elevar el nivel y reducir esa diferencia”, sostiene.

Educación y comunicación impulsan la contratación

El crecimiento de la demanda de Internet en los hogares ecuatorianos responde a necesidades que van mucho más allá del entretenimiento. Moreano identifica a la educación como uno de los principales motivos para contratar conectividad fija: tareas escolares, actividades universitarias, plataformas educativas y búsqueda de información dependen cada vez más del entorno digital.

La comunicación constituye otro motor. Aplicaciones como WhatsApp han reemplazado parte del uso tradicional de la telefonía fija y permiten mantener conversaciones mediante conexiones Wi-Fi. El cambio también coincide con una transformación tecnológica más amplia: según el INEC, el 61,9% de las personas de cinco años o más tenía un celular activado en 2025 y el 59,3% disponía de un teléfono inteligente.

A esto se suma la productividad. Banca digital, ofimática en la nube, videoconferencias y actividades laborales requieren una conexión estable. Para Moreano, este punto resulta fundamental porque “el mercado suele asociar velocidad con calidad, pero no son lo mismo”. Una conexión puede ofrecer muchos megabits, pero la experiencia depende también de la estabilidad, cobertura y calidad de los equipos.

Más dispositivos aumentan la demanda de conectividad

El Internet de las cosas en Ecuador también empieza a incrementar las necesidades de conexión. Televisores, cámaras, interruptores, electrodomésticos, persianas y otros dispositivos inteligentes utilizan redes Wi-Fi de manera permanente.

Moreano considera que esta adopción seguirá creciendo, aunque el costo de los dispositivos todavía constituye una barrera para su masificación. A medida que estos equipos sean más accesibles, los hogares tendrán más dispositivos conectados simultáneamente y necesitarán redes con mayor capacidad y estabilidad.

El avance digital también se refleja en otro indicador del INEC: el analfabetismo digital entre personas de 15 a 49 años cayó al 2,1% en 2025, después de situarse en 8,2% en 2022. El indicador considera a quienes simultáneamente no tienen celular activado y no utilizaron computadora ni Internet durante los últimos 12 meses.

Internet se convierte en infraestructura crítica

Moreano sostiene que el Internet en Ecuador se ha convertido en infraestructura crítica para el desarrollo económico, educativo y productivo. La conectividad dejó de ser únicamente un canal de entretenimiento para convertirse en la plataforma sobre la que funcionan actividades laborales, financieras, comerciales y educativas.

Esta importancia también comienza a reflejarse en el presupuesto familiar. Datos posteriores de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales 2024-2025 muestran que los hogares ecuatorianos destinan alrededor de 199,7 millones de dólares mensuales a servicios de información y comunicación; aproximadamente el 46% de ese monto corresponde específicamente al servicio de Internet.

La siguiente etapa, según Moreano, consiste en construir servicios sobre esa infraestructura. Streaming, inteligencia artificial, herramientas como Copilot, ofimática, firmas electrónicas, facturación electrónica, CRM y agentes inteligentes forman parte de un ecosistema que depende directamente de la conectividad.

Desde la perspectiva de Moreano, el futuro no consiste solo en ofrecer más velocidad. Moreano visualiza al Internet como la base de un “hub de soluciones digitales” para integrar herramientas destinadas a hogares y negocios.

En ese escenario, la competencia entre proveedores de Internet en Ecuador irá más allá del precio y de los megabits. “Hay que identificar quién garantiza mayor calidad y mayor valor dentro de toda la oferta, y que esa calidad se mantenga en el tiempo”, concluye Moreano.

Internet en Ecuador: preguntas frecuentes sobre acceso, velocidad y fibra óptica

❓ ¿Qué porcentaje de los hogares de Ecuador tiene acceso a Internet?

El 71,3% de los hogares ecuatorianos tenía acceso a Internet en julio de 2025, según el INEC. La conectividad mantiene una tendencia creciente. El acceso a Internet en los hogares pasó del 60,4% en 2022 al 71,3% en 2025. Xavier Moreano, gerente nacional de Productos & Marketing en Netlife, señala que esta evolución también está acompañada por una mayor adopción de fibra óptica en Ecuador.

❓ ¿Cuál es la diferencia de acceso a Internet entre las zonas urbanas y rurales de Ecuador?

El acceso alcanza el 76,6% de los hogares urbanos y el 58,7% de los rurales. La brecha urbano-rural continúa, aunque las zonas rurales registran avances. Según el INEC, el acceso a Internet en hogares rurales aumentó del 38% en 2022 al 58,7% en 2025. Moreano sostiene que las ciudades mantienen mayores niveles de penetración y uso debido, entre otros factores, al despliegue de infraestructura.

❓ ¿Qué provincias concentran más conexiones y usuarios de Internet en Ecuador?

Guayas y Pichincha concentran conjuntamente el 57% de las conexiones o usuarios digitales de la medición de Mentinno. Los datos de Estado Digital 2026, basados en Google Ads, ubican a Guayas en primer lugar con 5,74 millones de usuarios y el 30%, seguida de Pichincha con 5,23 millones y el 27%. Después aparecen Manabí, Azuay y Los Ríos, evidenciando una concentración de la actividad digital en las provincias más pobladas.

❓ ¿Por qué Ecuador ha avanzado en velocidad y cobertura de Internet?

La adopción temprana y expansión de la fibra óptica ha sido uno de los factores determinantes. Moreano explica que el despliegue de fibra óptica comenzó tempranamente en el mercado ecuatoriano y aceleró la competencia entre proveedores. Esta infraestructura permite alcanzar mayores velocidades que tecnologías anteriores y responder al crecimiento del consumo de streaming, educación digital, teletrabajo, inteligencia artificial e Internet de las cosas.

❓ ¿Qué debe considerar un usuario al elegir un proveedor de Internet en Ecuador?

Debe evaluar calidad, estabilidad, cobertura, tecnología y evolución del servicio, no únicamente precio y velocidad. Moreano advierte que velocidad y calidad no son sinónimos. Una buena experiencia depende también de la estabilidad de la red, los equipos instalados, la cobertura Wi-Fi dentro del hogar y la capacidad del proveedor para incorporar nuevas tecnologías y mantener el valor del servicio a largo plazo.

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