Materias primas y maquinaria lideran el crecimiento de las importaciones de Ecuador

El aumento de las importaciones de materias primas e insumos productivos es una muestra de la recuperación económica de Ecuador.

Ecuador importó 5 745 millones de dólares en materias primas y 5 629 millones en bienes de capital, entre enero y octubre de 2025. Son cifras que evidencian un repunte sostenido de la inversión productiva, la demanda interna y la actividad económica.

Las importaciones totales aumentaron 12%, impulsadas principalmente por el incremento del 15% en materias primas y del 19% en bienes de capital.

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Materias primas y bienes de capital impulsan el comercio exterior

Los insumos productivos, las materias primas industriales y los bienes de capital para producción concentraron cerca del 70% de las importaciones no petroleras, con un crecimiento promedio del 17% frente al mismo período de 2024.

Productos importados con mayor crecimiento

Entre los principales grupos de productos importados, los cereales, la fundición de hierro y acero y los productos químicos registraron incrementos superiores al 18% en su valor importado.

Estos rubros están estrechamente ligados a la industria manufacturera, la construcción, la agroindustria y otros sectores estratégicos que dependen de insumos importados para sostener su crecimiento y competitividad.

China y Unión Europea son socios clave del Ecuador

En el mapa de proveedores internacionales, China se consolidó como el principal abastecedor de maquinaria, aparatos mecánicos y eléctricos, vehículos, plásticos, hierro y acero y productos químicos.

Magaly Caicedo, presidenta de la Cámara de Comercio Ecuatoriano–China, señaló que China está demostrando un alto nivel de desarrollo industrial. Por esta razón, muchos países —entre ellos Ecuador— importan principalmente productos desde mercado.

Actualmente, China ya no exporta solo productos plásticos como ocurría años atrás. Ahora, ofrece una amplia gama de bienes, incluyendo maquinaria, productos químicos, herramientas, vehículos y repuestos. Esto demuestra que el país ha logrado un gran crecimiento y se ha convertido en un competidor fuerte en términos de calidad frente a otros mercados.

Además, los productos chinos destacan por su buen diseño y funcionalidad, como se puede observar especialmente en los vehículos. A esto se suma un factor clave: el precio. Al comparar productos similares con otros países de origen, resulta más económico importar desde China, lo que lo convierte en una opción muy atractiva para los compradores.

La Unión Europea, en cambio, lideró las importaciones de productos farmacéuticos, mientras que Argentina destacó en alimentos para animales y Canadá en cereales.

Esta diversificación confirma la relevancia de los acuerdos comerciales, el acceso a tecnología con menores aranceles y la reducción de costos productivos, dice el analista económico Alberto Acosta Burneo.

Importaciones como termómetro de la economía

Acosta explicó que el aumento de las importaciones es coherente con una etapa de recuperación económica.

Según él, cuando la economía mejora, crecen las importaciones de insumos, los bienes de capital y también los bienes de consumo, reflejando mayor producción, inversión y poder adquisitivo de los hogares.

Este crecimiento generalizado contrasta con 2024, cuando la caída simultánea de inversión, producción y consumo marcó uno de los escenarios más complejos para Ecuador.

Maquinaria, vehículos e inversión productiva

Dentro de los bienes de capital, sobresalen las importaciones de maquinaria, equipos eléctricos y vehículos con sus partes, lo que evidencia interés en innovar, mejorar procesos productivos y ampliar capacidades logísticas.

En el caso del sector automotor, el incremento incluye tanto vehículos livianos como vehículos comerciales, considerados herramientas clave para actividades industriales, agropecuarias y comerciales.

Ventas de vehículos y dinamismo del transporte

De acuerdo con los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI), en noviembre de 2025 se comercializaron 1 181 vehículos pesados. Tiene un crecimiento interanual del 45,8%, aunque con una leve caída frente al mes anterior. Este comportamiento refuerza la relación entre transporte, logística y crecimiento económico.

El presidente ejecutivo de la Aeade, Genaro Baldeón, destacó que el segmento de camiones es el de mayor crecimiento en 2025.

Entre enero y noviembre se vendieron 11 582 unidades, frente a 8 580 en igual período de 2024, lo que representa un aumento del 35%.

Según Baldeón, este resultado refleja mayor actividad productiva, renovación de flotas y expansión de la capacidad logística del país.

Ventas, crédito y confianza empresarial al alza

El buen desempeño de las importaciones y del sector automotor se alinea con otros indicadores positivos: exportaciones ecuatorianas con crecimiento del 19%, ventas totales del país al alza en 9%, cartera de crédito bancaria con incremento del 12% y recuperación del índice de confianza del consumidor y la confianza empresarial, especialmente tras las elecciones presidenciales.

Según el SRI, en noviembre las ventas alcanzaron los 22 069 millones de dólares. Esa cantidad representó un 10,4% más que en 2024. El SRI informó que hay un fuerte impulso en construcción, suministro eléctrico, actividades profesionales, turismo, comercio e industria manufacturera.

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