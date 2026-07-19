Empresas ecuatorianas identificaron en Japón un mercado estratégico

Las relaciones comerciales entre Ecuador y Japón atraviesan uno de sus momentos más dinámicos.

Los avances son claros con la visita oficial de una delegación del Keidanren (Japan Business Federation), la creación de la Coalición de Exportadores Ecuador-Japón por Fedexport, la firma del Comité Económico y Comercial Conjunto (Jetco) y el creciente interés del Gobierno ecuatoriano por avanzar hacia un Acuerdo de Asociación Económica (EPA).

El objetivo es fortalecer el comercio exterior, atraer inversión japonesa y ampliar las oportunidades para el sector productivo ecuatoriano.

Para Eymi Sánchez, directora ejecutiva de la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Japonesa, el contexto actual no responde a un hecho aislado, sino al resultado de un trabajo sostenido entre el sector público y privado de ambos países.

Ella destaca que Ecuador y Japón mantienen más de un siglo de relaciones diplomáticas y de cooperación, una historia que hoy abre una nueva etapa enfocada en el crecimiento económico, la competitividad y la integración comercial.

Un siglo de relaciones entre Ecuador y Japón

Las relaciones bilaterales Ecuador-Japón comenzaron alrededor de 1918 y, desde entonces, han estado marcadas por la cooperación técnica y el intercambio económico.

Sánchez explica que uno de los principales puntos de inflexión fue la visita oficial del presidente Daniel Noboa a Japón, en agosto de 2025. Esa misión permitió mostrar a Ecuador como un socio confiable para el mercado asiático y fortaleció la percepción positiva que Japón mantiene sobre el país.

“Japón toma muchas de sus decisiones basándose en la confianza. Ese acercamiento permitió consolidar un ambiente favorable para que posteriormente se organizara una visita oficial de empresarios japoneses al Ecuador”, sostiene Sánchez.

El Jetco marca el inicio de una agenda económica permanente

Ambos gobiernos dieron un paso considerado estratégico mediante la firma del Comité Económico y Comercial Conjunto Ecuador-Japón (Jetco), suscrito el 16 de junio de 2026.

Aunque este mecanismo todavía no constituye una negociación formal de un tratado comercial, sí crea el espacio institucional para intercambiar información, identificar oportunidades y analizar los temas que eventualmente formarían parte de un acuerdo bilateral.

“El Jetco establece una hoja de ruta técnica. Ahora existe un mecanismo permanente para dialogar sobre comercio, inversión y cooperación económica”, señala Sánchez.

La visita de Keidanren al Ecuador

El 9 de julio de 2026 se produjo uno de los acontecimientos más relevantes en la relación bilateral reciente.

Una delegación del Keidanren, considerada la organización empresarial más importante de Japón y conformada por 1 574 empresas y 106 asociaciones empresariales distribuidas en las 47 prefecturas japonesas, visitó Ecuador después de más de cuatro décadas.

Durante esos encuentros se analizaron oportunidades para incrementar el comercio bilateral, promover nuevas inversiones japonesas, fortalecer el clima de negocios y avanzar hacia un futuro acuerdo comercial.

Para Sánchez, el simple hecho de que el Keidanren haya decidido regresar al Ecuador constituye una señal contundente del interés empresarial japonés.

“Esta organización no visitaba el país desde aproximadamente 1980. Su regreso demuestra que Ecuador vuelve a estar presente dentro de la agenda económica japonesa”.

Fedexport impulsa una coalición para negociar con una sola voz

En paralelo a la visita japonesa, la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexport) presentó oficialmente la Coalición de Exportadores Ecuador-Japón. Esa una iniciativa que reúne a las principales empresas exportadoras ecuatorianas para acompañar técnicamente el proceso hacia un eventual Economic Partnership Agreement (EPA).

El objetivo es articular al sector privado ecuatoriano para fortalecer el diálogo con Japón, identificar oportunidades de inversión y consolidar una estrategia conjunta que facilite la negociación comercial.

Sánchez destaca que esta visión coincide plenamente con el trabajo que viene desarrollando la Cámara junto a otras organizaciones nacionales.

“Hemos trabajado con la Asociación de Exportadores de Banano, la Cámara Nacional de Acuacultura, Corpei y distintos gremios porque creemos que Ecuador debe presentarse frente a Japón con una sola voz”, explica.

Esta coordinación también permitió fortalecer el networking empresarial desarrollado durante la visita presidencial a Tokio en 2025 y las reuniones sostenidas posteriormente con representantes japoneses en abril de 2026.

Exportaciones ecuatorianas tienen oportunidades en Japón

El comercio exterior entre Ecuador y Japón muestra una tendencia positiva. De acuerdo con las cifras compartidas por la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Japonesa, durante 2025 las exportaciones ecuatorianas al mercado japonés bordearon los 390 millones de dólares.

Esa cantidad representó un crecimiento cercano al 17% frente al 2024. En ese mismo período, las importaciones desde Japón sumaron alrededor de 604 millones de dólares.

Para Sánchez, estos resultados reflejan que existe un amplio margen para seguir creciendo. “El International Trade Centre identifica un potencial comercial que todavía no ha sido aprovechado plenamente. Estimamos que 2026 las exportaciones ecuatorianas hacia Japón podrían crecer alrededor del 20%, mientras que las importaciones también continuarían aumentando”.

Productos ecuatorianos ganan espacio en el mercado de Japón

Actualmente, cerca del 92% de la oferta exportable ecuatoriana hacia Japón está concentrada en productos primarios y agroindustriales. Entre ellos destacan el camarón, el atún y otros productos pesqueros, el banano, el brócoli, las frutas tropicales, el cacao y sus derivados.

Estos productos han logrado posicionarse gracias al cumplimiento de altos estándares de calidad y trazabilidad exigidos por el consumidor japonés.

“Muchas empresas japonesas mantienen inversiones en compañías ecuatorianas dedicadas al brócoli y al camarón. Esa relación ha permitido elevar los procesos productivos y consolidar una oferta reconocida por su calidad dentro del mercado japonés”, explica.

La dirigente considera que un eventual Acuerdo de Asociación Económica (EPA) permitiría ampliar significativamente la presencia de productos ecuatorianos mediante mejores condiciones arancelarias.

Uno de los ejemplos es el banano, cuyo ingreso al mercado japonés puede enfrentar aranceles de hasta el 20% en determinadas épocas del año. Reducir esas barreras incrementaría la competitividad del producto ecuatoriano frente a otros proveedores internacionales.

Un acuerdo comercial impulsaría inversión, tecnología y competitividad

El interés por fortalecer la relación económica no responde únicamente al crecimiento de las exportaciones.

Japón también busca recuperar competitividad en Ecuador después de que el país sudamericano consolidara acuerdos comerciales con la Unión Europea, China y Corea del Sur, este último próximo a entrar en vigencia.

En ese contexto, compañías japonesas de sectores como automotriz, maquinaria industrial, equipos tecnológicos, acero, infraestructura, energía y logística observan con interés la posibilidad de contar con un marco comercial que facilite sus operaciones en Ecuador.

Las relaciones comerciales entre Ecuador y Japón, preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué Ecuador y Japón están fortaleciendo sus relaciones comerciales?

Porque ambos países buscan incrementar el comercio, atraer inversiones y avanzar hacia un posible acuerdo comercial que mejore la competitividad de sus empresas.

La relación bilateral se fortaleció con la firma del JETCO, la visita de la delegación de Keidanren a Ecuador después de más de 40 años y el trabajo conjunto entre el Gobierno y gremios empresariales. Estas acciones buscan ampliar las oportunidades para exportadores ecuatorianos y facilitar nuevas inversiones japonesas.

❓ ¿Qué productos exporta principalmente Ecuador al mercado japonés?

Los principales productos son camarón, pescado, banano, cacao, brócoli, frutas tropicales y otros vegetales preservados.

Estos productos representan alrededor del 92% de las exportaciones ecuatorianas hacia Japón. Su posicionamiento responde a altos estándares de calidad y, en algunos casos, al respaldo de inversiones japonesas que han fortalecido los procesos productivos nacionales.

❓ ¿Qué beneficios tendría un acuerdo comercial entre Ecuador y Japón?

Permitiría aumentar las exportaciones ecuatorianas, atraer inversión japonesa y mejorar la competitividad de ambos países.

Un acuerdo comercial reduciría barreras arancelarias para productos ecuatorianos como el banano y facilitaría el ingreso de maquinaria, tecnología y bienes de capital japoneses. Además, impulsaría sectores como logística, transporte, seguros y servicios vinculados al comercio exterior.

❓ ¿Qué importancia tuvo la visita de Keidanren a Ecuador?

Representó un hito para fortalecer la confianza empresarial y promover nuevas oportunidades de comercio e inversión entre ambos países.

La delegación de Keidanren, integrada por representantes de 1.574 empresas y 106 asociaciones japonesas, sostuvo reuniones con autoridades ecuatorianas y empresarios para analizar proyectos de inversión, cooperación económica y el avance hacia un posible acuerdo comercial bilateral.

❓ ¿Cuáles son las perspectivas del comercio entre Ecuador y Japón?

Las proyecciones apuntan a un crecimiento de las exportaciones ecuatorianas y a una mayor llegada de inversión japonesa.

Según la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Japonesa, existe potencial para que las exportaciones hacia Japón crezcan alrededor del 20%. El fortalecimiento del diálogo bilateral, la firma del JETCO y el interés de grandes empresas japonesas respaldan un escenario favorable para ampliar el intercambio comercial y las oportunidades de negocios.

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