El presidente Daniel Noboa anunció que Ecuador y Japón iniciarán —a finales de agosto de 2025— una negociación para alcanzar un Tratado de Libre Comercio (TLC).

Según el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano-Japonesa, Luis Baca, alcanzar un acuerdo comercial sería un beneficio total, ya que se consolidaría una relación “con un país tan poderoso y correcto como Japón”.

Más noticias:

Baca señala que existen grandes oportunidades para exportar productos agrícolas como frutas, banano, camarón y cacao.

“Japón es un país con alto consumo. Cualquier acuerdo con ellos será positivo, no solo en lo comercial, sino también en términos diplomáticos y de buena vecindad”, agrega.

Las relaciones actuales entre Ecuador y Japón

Banano, brócoli, camarón, cacao, harina de camarón y de pescado, abacá, flores y puré de frutas fueron los principales bienes de exportación en 2024, según información de la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano-Japonesa.

Chasis con motor, carga general, polímeros súper absorbentes, motores fuera de borda, metionina, neumáticos y mangueras submarinas fueron los productos más importados desde Japón.

Baca señala que existen importantes oportunidades que podrían aprovecharse aún más con una reducción de aranceles.

En el caso de las importaciones, afirma que se traen bienes de excelente calidad, “por lo que un acuerdo que elimine aranceles nos permitiría acceder a mejores productos a menor costo”.

Los exportadores bananeros ecuatorianos

Según el director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, José Antonio Hidalgo, el banano ecuatoriano enfrenta un arancel del 20% en el primer semestre y del 10% en el segundo para ingresar a Japón.

Filipinas —el principal competidor de Ecuador— tiene un arancel dos puntos porcentuales más bajo. Además, tienen la ventaja geográfica de estar más cerca de Japón.

Hidalgo dice que las negociaciones con Japón son muy importantes porque hay reportes de que en Japón están dando mucha importancia al cumplimiento de normas de sostenibilidad ambiental y social.

“Ecuador tiene una gran oportunidad, ya que nuestras exportaciones cumplen con estos estándares. Japón, de hecho, está promoviendo activamente el consumo de productos sostenibles, lo cual nos puede beneficiar”.

Hidalgo señala que el objetivo es recuperar la cuota de mercado que antes tenía Ecuador en Japón. “Llegamos a tener cerca del 20%, pero hoy estamos alrededor del 10%. Filipinas domina con más del 80%. Japón es un mercado estable, serio y sólido, por lo que creemos que visitas y negociaciones como estas ayudarán a fortalecer nuestra posición”.

Aranceles y competencia internacional

Según Baca, Ecuador paga aranceles como cualquier país que no tiene un TLC con Japón. Por ejemplo, el banano tiene una tarifa variable que puede llegar hasta el 20%, dependiendo de la temporada.

“Esto nos pone en desventaja frente a países como Filipinas o Vietnam, que ya tienen acuerdos con Japón y no pagan aranceles. Además, están geográficamente más cerca, por lo que competir se hace aún más difícil. Un acuerdo permitiría que nuestros productos sean más competitivos”.

Exportaciones ecuatorianas actuales y potenciales

En 2024, las exportaciones ecuatorianas a Japón alcanzaron los 415 millones de dólares, de los cuales el 60% correspondió a banano. “Es una cifra buena, pero podría ser mucho mejor si se eliminan los aranceles”.

La Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano-Japonesa ha identificado muchas oportunidades para incrementar las ventas de productos como atún, rosas, café, palmito y otros productos agrícolas y congelados.

Ecuador y Japón son economías complementarias

Baca asegura que Ecuador y Japón son economías complementarias que no compiten directamente. “Si los aranceles bajaran, por ejemplo, del 40% al 10%, accederíamos a productos de excelente calidad a menor precio, beneficiando a los consumidores ecuatorianos”.

El representante gremial señala que Ecuador podría alcanzar beneficios similares a los logrados con la Unión Europea.

Destaca, por ejemplo, la posibilidad de importar mayores cantidades de vehículos a menores costos. En la actualidad, se traen automotores familiares, comerciales e industriales.

Según Baca, en caso de concretarse las negociaciones, no existen grandes temas conflictivos. “Las dos economías son complementarias, así que más bien es cuestión de voluntad política. Japón es un país que toma decisiones con mucho análisis, pero cuando actúa, lo hace bien. El acuerdo sería beneficioso para ambos”.

Otras oportunidades más allá del comercio

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano-Japonesa señala que Japón ya ha realizado donaciones importantes a Ecuador, especialmente en el área de energía y ayuda humanitaria.

También ha aportado vehículos para el sector salud y trabaja en proyectos térmicos.

Además, Japón tiene experiencia en gestión de riesgos sísmicos y ha capacitado a personal ecuatoriano. “Con un acuerdo, podríamos fortalecer aún más esa cooperación”.

Enlace externo: Así es la economía japonesa

Te recomendamos