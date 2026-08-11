Ecuador tiene minerales e inversionistas interesados, ¿qué impide el despegue?

La minería en Ecuador atraviesa uno de sus mejores momentos en exportaciones, impulsada por los altos precios internacionales de los minerales y el desempeño de las operaciones existentes.

Sin embargo, hay una paradoja: Ecuador posee alto potencial geológico y proyectos mineros estratégicos, pero todavía enfrenta dificultades para convertir ese potencial en nuevas minas, inversión extranjera y producción de largo plazo.

Durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones mineras de Ecuador alcanzaron 1 381 millones de dólares, un crecimiento de 65,3% frente al mismo período de 2025.

El resultado estuvo impulsado por una mayor producción industrial, las cotizaciones del oro y la operación de Mirador. La minería se consolidó así como el tercer rubro de exportación ecuatoriano.

Para María Eulalia Silva, directora de la Cámara de Minería del Ecuador, esas cifras muestran la capacidad que tiene la actividad para generar divisas, tributos y movimiento económico.

En 2025, las exportaciones mineras ecuatorianas superaron los 4 100 millones de dólares y, según ella, solo en el primer semestre de 2026 el sector generó 756 millones de dólares en tributos.

Ecuador tiene minerales, pero compite por inversión

El potencial minero de Ecuador es uno de los principales argumentos para atraer capital internacional. El territorio está ubicado dentro del cinturón metalogénico de los Andes, una zona que se extiende hasta Chile y que alberga algunos de los mayores depósitos minerales de la región.

Sin embargo, Silva advierte que disponer de recursos en el subsuelo no garantiza nuevas inversiones. “En minería no competimos entre empresas, competimos entre países”.

Ecuador disputa el capital minero con Chile, Perú, Brasil, Colombia y otras jurisdicciones que también buscan desarrollar proyectos de cobre, oro y otros minerales.

Esa competencia adquiere mayor importancia ante el crecimiento de la demanda mundial de cobre y minerales estratégicos.

La expansión de las energías renovables, la electrificación, la descarbonización y el desarrollo de infraestructura tecnológica asociada a la inteligencia artificial aumentan la necesidad de materias primas minerales.

Para Silva, Ecuador debe acelerar los proyectos identificados antes de que la demanda internacional de cobre supere con mayor amplitud la oferta disponible. Una mina requiere varios años de exploración, estudios, permisos, construcción y desarrollo antes de entrar en producción.

Entre los activos con mayor potencial aparece Llurimagua, en Imbabura. El proyecto de cobre regresó a manos del Estado ecuatoriano después del proceso de arbitraje relacionado con Codelco y, según Silva, existe interés gubernamental en buscar una futura concesión bajo condiciones competitivas y transparentes.

La seguridad jurídica pesa en las decisiones mineras

El principal desafío, según representantes y analistas del sector, está en las reglas que acompañan a las inversiones. La seguridad jurídica para la minería se ha convertido en una variable determinante debido a que un proyecto puede necesitar más de una década antes de generar ingresos.

Silva asegura que los inversionistas internacionales siguen interesados en Ecuador, pero utiliza una imagen para explicar lo que ocurre: “Los inversionistas están sobrevolando todo el tiempo”, aunque muchos todavía no deciden “aterrizar”.

La preocupación también aparece en el último estudio del Fraser Institute. En su encuesta minera correspondiente a 2025, Ecuador se ubicó 58 entre 68 jurisdicciones en el Índice de Atracción para la Inversión y en el puesto 59 de 68 en percepción de políticas públicas.

El informe señala que la percepción sobre seguridad constituye uno de los principales factores que desalientan la inversión.

El analista económico, Alberto Acosta Burneo, sostiene que el problema no está en la cantidad de recursos minerales disponibles, sino en el entorno regulatorio para la inversión minera.

A su criterio, las modificaciones recientes a reglas y contratos, el aumento de requisitos administrativos y ambientales y la incertidumbre sobre determinadas concesiones han deteriorado la previsibilidad.

Acosta menciona, entre otros factores, disposiciones que permitirían modificar o renegociar condiciones vinculadas con contratos de explotación vigentes. Para un inversionista que debe colocar capital durante años antes de recuperar su inversión, señala, cualquier posibilidad de cambiar posteriormente las condiciones puede incrementar la percepción de riesgo.

Catastro minero cerrado limita nuevos proyectos

A esa situación se suma un cuello de botella: el catastro minero de Ecuador permanece cerrado para nuevas concesiones.

Los proyectos que ya tenían derechos otorgados han podido continuar distintas etapas, pero el sistema no ha permitido incorporar de manera regular nuevos polígonos para exploración.

Silva considera que abrir el catastro constituye “la primera puerta” para que ingresen nuevos inversionistas mineros al Ecuador.

El Banco Interamericano de Desarrollo trabaja con el Estado en una herramienta tecnológica destinada a modernizar el otorgamiento y la delimitación de concesiones, acompañada de ajustes normativos.

Acosta agrega que el cierre prolongado también ha generado inquietudes alrededor de los mecanismos utilizados para asignar nuevas áreas mediante alianzas con la Empresa Nacional Minera (Enami). Desde su perspectiva, un sistema abierto, competitivo y transparente permitiría reducir cuestionamientos y mejorar las condiciones para atraer capital.

El TLC con Canadá abre otra ventana para inversiones

En ese escenario, el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Canadá aparece como una oportunidad adicional. Ecuador y Canadá firmaron el acuerdo en julio de 2026 y su entrada en vigor todavía depende de los procedimientos legales correspondientes. El Gobierno ecuatoriano ha destacado que el tratado contempla disposiciones relacionadas con inversiones y busca profundizar la relación económica entre ambos países.

El vínculo tiene especial importancia para la minería porque Canadá alberga algunas de las principales compañías mineras y mercados de capital especializados del mundo.

Silva explica que, aunque el tratado no contiene un capítulo exclusivamente minero, sí incorpora herramientas vinculadas con protección de inversiones, estándares ambientales y relacionamiento con pueblos indígenas.

Para la Cámara de Minería, el objetivo no debería limitarse a atraer capital. Silva plantea que Ecuador necesita “inversión de calidad” y proyectos capaces de generar desarrollo en las comunidades, proveedores locales, empleo, tributación y nuevas actividades productivas alrededor de las zonas de influencia.

Nuevas minas definirán el siguiente salto exportador

Pese al crecimiento de 2026, una parte importante del resultado responde a precios internacionales favorables y al desempeño de las minas que ya producen.

Ecuador continúa dependiendo principalmente de Mirador y Fruta del Norte, ubicadas en Zamora Chinchipe, como sus dos grandes operaciones industriales.

El siguiente salto podría comenzar en 2027. El proyecto El Domo, actualmente en construcción, prevé iniciar producción durante el segundo semestre de ese año, mientras otros proyectos maduros como Cangrejos y La Plata forman parte del portafolio que podría ampliar la producción minera nacional.

Ese calendario es determinante. Silva recuerda que durante los últimos seis años no han ingresado nuevas minas industriales a producción.

Por ello, los altos precios del oro también dejan en evidencia un costo de oportunidad para la minería ecuatoriana: el país está capturando mejores ingresos con dos minas, pero podría generar un impacto económico mayor si otros proyectos estuvieran produciendo.

El desafío consiste ahora en transformar el interés internacional en inversión efectiva. Abrir el catastro minero, mejorar la seguridad jurídica, mantener reglas previsibles, resolver los conflictos que mantienen proyectos paralizados y generar condiciones transparentes para nuevas concesiones serán factores decisivos.

La minería en Ecuador: preguntas frecuentes sobre la actividad

❓ ¿Cuánto exporta la minería de Ecuador en 2026?

Ecuador exportó 1 381 millones dólares en productos mineros durante el primer trimestre de 2026. Las exportaciones mineras crecieron 65,3% frente al mismo período de 2025, impulsadas por la producción industrial y los precios internacionales de minerales como el oro. La minería se mantiene entre los principales rubros de exportación del país.

❓ ¿Por qué Ecuador tiene dificultades para atraer nuevas inversiones mineras?

La inseguridad jurídica, los cambios regulatorios y el catastro minero cerrado dificultan la llegada de nuevas inversiones. Aunque Ecuador posee un importante potencial geológico, los inversionistas comparan sus condiciones con las de Chile, Perú, Colombia y otros países. La previsibilidad de las reglas resulta especialmente relevante porque desarrollar una mina puede requerir varios años antes de iniciar la producción.

❓ ¿Qué importancia tiene la apertura del catastro minero para Ecuador?

La apertura del catastro permitiría otorgar nuevas concesiones y facilitar el ingreso de capital para exploración minera. El catastro permanece cerrado para nuevas concesiones desde hace varios años. El BID trabaja con el Estado ecuatoriano en una herramienta tecnológica y ajustes normativos para modernizar la asignación y delimitación de áreas mineras.

❓ ¿Cómo puede beneficiar el acuerdo comercial con Canadá a la minería ecuatoriana?

El acuerdo puede fortalecer la protección de inversiones y mejorar las condiciones para atraer capital canadiense al sector minero. Canadá es uno de los principales centros mundiales de inversión minera y varias compañías de ese país tienen presencia en Ecuador. El acuerdo incorpora temas relacionados con inversiones, estándares ambientales y relacionamiento con pueblos indígenas.

❓ ¿Cuáles son los próximos proyectos mineros que podrían entrar en producción en Ecuador?

El Domo podría comenzar a producir en 2027, mientras Cangrejos y La Plata forman parte de los proyectos que podrían ampliar la producción nacional. Ecuador depende actualmente de Mirador y Fruta del Norte como sus dos grandes minas industriales. La incorporación de nuevos proyectos permitiría aumentar las exportaciones, generar más ingresos fiscales y aprovechar la creciente demanda internacional de cobre, oro y otros minerales.

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