El acero chino presiona a la industria de Latinoamérica, ¿qué ocurre en Ecuador?

La sobreoferta mundial de acero, impulsada por el exceso de capacidad productiva de China, ha generado precios artificialmente bajos en los mercados internacionales.

La capacidad de producción mundial en el 2025 fue de 2 546 millones de toneladas de acero y el consumo se estima que se ubicó en los 1 872 millones. Por lo tanto, hubo 674 millones de toneladas de exceso de capacidad. De esta cantidad, China tuvo alrededor de 500 millones.

China, al ser la economía con la fuerza laboral más grande del mundo (con alrededor de 810 millones de trabajadores), siempre ha tenido una capacidad productiva superior. Sin embargo, no ha logrado entrar en mercados donde se exige un acero de calidad, dice Ramiro Garzón, gerente de Novacero.

“La intervención del gobierno chino, con incentivos a las exportaciones, ha generado un mercado distorsionado”.

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Subsidios y exceso de capacidad de producción

El acero chino subsidiado, los precios distorsionados del acero importado y el respaldo estatal a empresas deficitarias explican por qué la industria latinoamericana denuncia un campo de juego desigual.

Esta sobreproducción de acero chino, que podría superar los 700 millones de toneladas en los próximos años, no responde a señales de mercado sino a una estrategia industrial de Estado, lo que profundiza la presión sobre países que sí operan bajo reglas comerciales tradicionales, señaló a EFE, Ezequiel Tavernelli, presidente de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero).

América Latina como destino del acero chino

En la región, las importaciones de acero en Latinoamérica ya representan cerca del 40 % del consumo total, y China concentra casi la mitad de ese volumen. Países como Brasil, Argentina, Chile y México han reaccionado con aranceles al acero chino, tras evidenciar cierres de plantas, pérdida de empleos y caída de inversiones, destacó Tavernelli.

“La OCDE nos informa que con las inversiones que tiene China lanzadas al 2027, que empezó a invertir en el Sudeste Asiático, principalmente en Malasia e Indonesia, este exceso de capacidad va a superar los 720 millones de toneladas”, agregó Tavernelli.

Las importaciones de acero representaron un 39,7 % del consumo total en 2025, de acuerdo con data de Alacero. Es decir, que cuatro de cada 10 kilogramos de acero que se consumen son importados. China representa el 45,4% de esas importaciones.

Los efectos en Brasil, Chile y Argentina

La industria siderúrgica de Brasil alertó sobre un “riesgo de colapso” ante el volumen récord de importaciones de acero, principalmente desde China (64%). Por esa razón, ese país adoptó un arancel del 25 % sobre el acero hasta 2026.

Según el Instituto Acero Brasil, se han perdido más de 5 000 puestos de trabajo.

En Chile, el acero chino provocó en agosto de 2024 el cierre de la siderúrgica Huachipato, la principal productora del país, tras una grave crisis financiera y años de pérdidas. La empresa acusó a China de “competencia desleal”.

El Gobierno de México impuso un arancel del 50% al acero chino y Colombia acumula 37 meses consecutivos de caídas en la producción de acero.

El impacto específico en el mercado ecuatoriano

En el Ecuador, el mercado del acero para la construcción, la industria siderúrgica nacional y la seguridad estructural enfrentan desafíos particulares. Según Ramiro Garzón, gerente de Novacero, el país importa acero plano desde China para procesos industriales específicos, pero bajo criterios de molinos calificados, normas ambientales y estándares técnicos exigidos por la regulación local.

El mayor riesgo aparece en los productos largos terminados, como la varilla, cuando ingresan desde China sin cumplir normas de calidad, dice Garzón. “En un país sísmico, el uso de acero no certificado para construcción implica riesgos técnicos, económicos y sociales, que pueden superar con creces cualquier ahorro inicial en precios”.

Según Garzón, en sectores como la construcción, el precio no puede ser el único criterio de decisión.

¿Qué ocurre con las varillas, tuberías, cubiertas… en Ecuador?

Garzón explica que el mercado de productos largos, principalmente varilla, está estrechamente ligado al sector de la construcción y exige altos estándares técnicos. “En el Ecuador se produce Aceros Largos a partir de Chatarra mediante fundición en hornos eléctricos”.

En cambio, las materia primas de los productos planos, como tubería y cubiertas, son planchas o bobinas en distintas calidades y espesores. No se producen localmente, por lo que Ecuador depende un 100% de la importación de países como Japón, Corea, China, India, Brasil, entre otros.

¿Cómo influye la disponibilidad y el precio de la chatarra internacional en Ecuador?

De las 700 000 toneladas de chatarra que se consumen en Ecuador, el 60% es de generación local y el 40% es importada. Por eso, cuando la chatarra internacional se vuelve más escasa o sube de precio, aumentan los costos de producción, se presionan los márgenes de la industria y se limita la capacidad de sostener precios competitivos en el mercado loca, señala Garzón.

Además, la disponibilidad global de chatarra está cada vez más disputada. China planteó aumentar su producción de acero reciclado en torno al 7% anual, lo que implicaría un incremento de demanda de al menos 80 millones de toneladas de chatarra.

Estados Unidos ha proyectado que hacia 2050 el 90% de su acero será reciclado. “Esta mayor competencia internacional por la chatarra encarecerá y la volverá más volátil, afectando directamente la estabilidad de precios del acero ecuatoriano”.

Garzón destaca que una gestión eficiente del reciclaje local y una estrategia de economía circular, permite mitigar estos impactos, fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia externa.

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