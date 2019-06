Tecnología

Google lanzará su propio 'Whatsapp' para Android

Google ha anunciado que lanzará su propia aplicación basada en el sistema de mensajeria RCS, el cual es conocido como la evolución del SMS y además es el mecanismo perfecto para que la compañía oriunda de Mountain View compita directamente con WhatsApp.



Este tipo de mensajes RCS es similar ha como funciona WhatsApp, ya que en ellos se puede activar una plataforma en la cual puedes enviar texto, videos, GIFs y muchos otros tipos de archivos, similar a lo que ofrece ahora otras aplicaciones de mensajería..



Según el diario español El País, los RCS se presentan como una evolución muy mejorada de los extintos SMS. Los usuarios ya casi no los usan y, en su lugar, suelen optar por aplicaciones que les ofrecen más posibilidades como WhatsApp o Telegram. Con los Rich Communications Services, Google pretende ofrecer en la aplicación de mensajes del móvil las mismas funciones que las apps de mensajería instantánea.



Uno de los mayores problemas del nuevo servicio de Google es que los mensajes aún no están cifrados de extremo a extremo. Aplicaciones como iMessage, WhatsApp y Signal están protegidas de esa manera e incluso Facebook ha afirmado que hará que todas sus aplicaciones estén encriptadas de forma predeterminada.



No obstante, la compañía de Mountain View reconoce la necesidad de garantizar la privacidad de los usuarios en su nuevo servicio y ya trabaja en ello, según ha asegurado a The Verge la directora de gestión de producto a cargo de este servicio, Sanaz Ahari: “Creemos que la comunicación, y especialmente la mensajería, es muy personal y que los usuarios tienen derecho a la privacidad de sus comunicaciones. Estamos totalmente comprometidos para encontrar una solución para nuestros usuarios”.