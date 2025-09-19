El videojuego de fútbol EA Sports FC 26 está listo para salir a la luz el 26 de septiembre del 2025 y reveló el ranking de valoración de todos los jugadores que estarán de entrenada. La nueva entrega contará con futbolistas ecuatorianos y clubes del país.

A una semana de que el juego salga oficialmente, las calificaciones se anunciaron y parte de los equipos asociados con Electronic Arts empresa distribuidora del juego- expusieron de distintas formas los atributos de los jugadores. En el caso de Ecuador, Independiente del Valle fue el que lo hizo.

Pero vamos por partes. Antes de exponer a los equipos ecuatorianos, hay futbolistas del país que brillan por sus rasgos individuales.

Al igual que en el mundo real, los más destacados de la Selección de Ecuador son los que más realce tienen en el videojuego. Y se preguntarán: ‘quiénes son’. Pues Moisés Caicedo del Chelsea es el que encabeza el grupo.

Los seis ecuatorianos mejor calificados en el FC 26

Moisés Caicedo no solo se ubica como el ecuatoriano mejor valorado dentro del videojuego, sino como el mejor latinoamericano de la Premier League. El ‘Niño Moi’ tiene un puntaje de 87 y se ubica en el puesto 57 de todos los futbolistas.

A Caicedo le sigue Willian Pacho, con 86 puntos. El centro del PSG está en el puesto 90 de la presentación.

Detrás de los dos jugadores que ya te mencionamos, todos los demás están fuera del top 100. Piero Hincapié es el tercero con 86 puntos, luego viene Pervis Estupiñán con 79 y se le suman Ángelo Preciado y Joel Ordóñez con 75.

Estos seis futbolistas ecuatorianos son lo que también cuentan con carta de oro para el modo de juego en línea Ultimate Team.

Los equipos ecuatorianos dentro del FC 26

Ahora sí. Tras haber repasado a los mejores jugadores ecuatorianos, vamos con los equipos del país.

La Liga Profesional de Fútbol de Ecuador no cuenta con ningún convenio con EA Sports, por lo que no estará presente. Sin embargo, el videojuego sí cuenta con las licencias de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, por lo que estarán los equipos ecuatorianos presentes en estas competencias en 2025.

De manera inicial, los clubes en Copa Libertadores serán Barcelona SC, Independiente del Valle y Liga de Quito. Por el lado de la Copa Sudamericana se sumarán Mushuc Runa y Universidad Católica.

Sin nuevas ligas en el FC 26

Para la nueva entrega del videojuego, ni la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador ni ninguna otra fueron incluidas con relación al FC 25. El FC 26, sin embargo tendrá más de 35 competencias disponibles y a todos sus clubes.

Ligas masculinas confirmadas

Premier League (Inglaterra) EFL (Inglaterra: Championship, League One, League Two) LaLiga EA SPORTS (España) Bundesliga (Alemania) Ligue 1 McDonald’s (Francia) Serie A Enilive (Italia) Major League Soccer (MLS, EE.UU.) Liga Portugal Belgium Pro League Eredivisie (Países Bajos) Roshn Saudi League (Arabia Saudita) K League (Corea del Sur) Chinese Super League A-League (Australia) Liga Profesional de Fútbol (Argentina) Ekstraklasa (Polonia) Austrian Bundesliga Brack Super League Scottish Premiership SSE Airtricity League Premier Division (Irlanda) Allsvenskan (Suecia) Eliteserien (Noruega) Liga (Alemania)

Ligas femeninas confirmadas

Barclays Women’s Super League (Inglaterra) Liga F Moeve (España) Google Pixel Frauen-Bundesliga (Alemania) Arkema Première Ligue / D1 Arkema (Francia) National Women’s Soccer League (NWSL, EE.UU.)

Competiciones continentales / torneos

UEFA Champions League

UEFA Europa League

UEFA Europa Conference League

UEFA Super Cup

UEFA Women’s Champions League

CONMEBOL Libertadores

CONMEBOL Sudamericana

CONMEBOL Recopa

Información extra: El ‘FIFA’

