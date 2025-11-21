Ecuador sorprende en los Juegos Bolivarianos en los eSports y aseguró su primera medalla

Óscar Ortega, único representante ecuatoriano en los eSports, avanzó a la final de los XX Juegos Bolivarianos de Lima–Ayacucho 2025.
El jugador tricolor destacó en el torneo de eFootball, disciplina que inauguró la competencia este viernes 21 de noviembre, un día antes del inicio oficial de las justas deportivas.
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Los eSports abren los Juegos Bolivarianos
Los eSports, que incluyen eFootball y Dota 2, fueron las primeras disciplinas en entrar en acción en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en el distrito limeño de San Borja.
En eFootball participan equipos masculinos de Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Uruguay y Venezuela, divididos en dos grupos de tres selecciones cada uno. Los dos mejores avanzan a las semifinales, donde se definirán los finalistas.
Clasificación épica de Ecuador
El camino de Óscar Ortega no fue sencillo.
En su debut empató 2-2 con el representante de Perú, Luis Salazar. En su segundo encuentro cayó 4-3 ante el mismo rival en un partido muy disputado.
Pese a la derrota, el ecuatoriano mantuvo vivas sus opciones de clasificación, que se definían frente al representante de Uruguay.
En un cierre dramático, Ortega empató 3-3 el primer enfrentamiento y luego se impuso 3-2 en el decisivo. Gracias a ello logró un triunfo épico que lo metió entre los cuatro mejores del torneo.
“Un cierre de fase espectacular, lleno de carácter, sangre fría y corazón tricolor. ¡Vamos por más, Óscar!”, publicó la cuenta oficial de Team Ecuador en sus redes sociales para celebrar el logro del jugador.
En las semifinales se midió contra el panameño Michael Lawson. Empató 2-2 el primer encuentro, pero goleó 4-1 en el segundo y clasificó a la final del torneo, además, de asegurar la primera medalla de Ecuador en estos Juegos Bolivarianos.
Ecuador en los Juegos Bolivarianos
La nómina oficial de Ecuador en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 incluye a medallistas olímpicos, mundiales y panamericanos, confirmó el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).
Listado de los deportistas
- Elvira Espinosa – Natación
- Emma Sabando – Natación
- María Daniela Contreras – Natación
- Steven Jaramillo – Natación
- William Birkett – Natación
- Danna Martínez – Aguas Abiertas
- David Farinango – Aguas Abiertas
- Esteban Enderica – Aguas Abiertas / Natación
- Karen Coello – Aguas Abiertas
- Santiago Chóez – Clavados
- Adriana Chila – Atletismo
- Francisco Tejeda – Atletismo
- Anderson Marquinez – Atletismo
- Andy Preciado – Atletismo
- Ángela Tenorio – Atletismo
- Belsy Quiñonez – Atletismo
- Dyander Pacho – Atletismo
- Evelin Mercado – Atletismo
- Gabriela Suárez – Atletismo
- Génesis Cañola – Atletismo
- Ian Pata – Atletismo
- Jordy Jiménez – Atletismo
- Juan José Caicedo – Atletismo
- Katriel Angulo – Atletismo
- Kristel Méndez – Atletismo
- Luis Masabanda – Atletismo
- Magaly Bonilla – Atletismo
- Marcos Herrera – Atletismo
- Maribel Caicedo – Atletismo
- Nicole Caicedo – Atletismo
- Óscar Patín – Atletismo
- Pamela Barreto – Atletismo
- Saúl Wamputsrik – Atletismo
- Fernando Moreno – Atletismo
- Silvia Ortiz – Atletismo
- Henry Huebla – Bádminton
- María Zambrano – Bádminton
- Alfonso Puig – Béisbol
- Andrés Duque – Béisbol
- Brian Letamendi – Béisbol
- Carlos Rodríguez – Béisbol
- Cristian Ochoa – Béisbol
- Gabriel Gilbert – Béisbol
- Galiano Herrera – Béisbol
- Jeferson Hernández – Béisbol
- Johan León – Béisbol
- Jorge Chávez – Béisbol
- Keiver Cordero – Béisbol
- Kendry Martínez – Béisbol
- Ledy Alvarez – Béisbol
- Luis Atocha – Béisbol
- Orlando León – Béisbol
- Raiwinson Lameda – Béisbol
- Yeremi Tamayo – Béisbol
- Billy Arias – Boxeo
- Gerlon Congo – Boxeo
- Abel Mina – Boxeo
- Helen Sánchez – Boxeo
- José Rodríguez – Boxeo
- María José Palacios – Boxeo
- Alan Solá – Canotaje Velocidad
- Cristhian Solá – Canotaje Velocidad
- Stefanie Perdomo – Canotaje Velocidad
- Liliana Cárdenas – Canotaje Velocidad
- Neida Angulo – Canotaje Velocidad
- Doménica Mora – BMX Race
- Wilson Goyes – BMX Race
- Jefferson Cepeda Ortiz – Ciclismo Ruta
- Jefferson Cepeda Hernández – Ciclismo Ruta
- Jonathan Caicedo – Ciclismo Ruta
- Michela Molina – Ciclismo Ruta / MTB
- Miryam Núñez – Ciclismo Ruta / MTB
- Natalie Revelo – Ciclismo Ruta
- Alexandra Reid – Ecuestre
- Anna Gansauer – Ecuestre
- Carlos Narváez – Ecuestre
- Carolina Espinoza – Ecuestre
- Daniel Sarango – Ecuestre
- Diego Zurita – Ecuestre
- Felipe Andrade – Ecuestre
- Franziska Klinkicht – Ecuestre
- Gonzalo Meza – Ecuestre
- Iván Christiansen – Ecuestre
- Jorge Aguilar – Ecuestre
- Julio Mendoza – Ecuestre
- María José Granja – Ecuestre
- Martín Camacho – Ecuestre
- Pablo Andrade – Ecuestre
- Ronald Zabala – Ecuestre
- Óscar Ortega – E-Sports
- Alais Perea – Gimnasia Artística
- Ashley Bohórquez – Gimnasia Artística
- Fabiana Sadun – Gimnasia Artística
- César Lopez – Gimnasia Artística
- Daniel Chica – Gimnasia Artística
- Alfredo Valdivieso – Judo
- Astrid Gavidia – Judo
- Celinda Corozo – Judo
- Erika Jara – Judo
- Jonathan Benavides – Judo
- Juan Pablo Ayala – Judo
- Amy López – Karate
- César Vallejo – Karate
- Jacqueline Factos – Karate
- José Acevedo – Karate
- Lili Alvarado – Karate
- Valeria Echever – Karate
- Bella Paredes – Pesas
- Damary Bravo – Pesas
- Dixon Arroyo – Pesas
- Jair Reyes – Pesas
- Jenifer Becerra – Pesas
- Jessica Palacios – Pesas
- Jhony Arteaga – Pesas
- Juan Guadamud – Pesas
- Kelin Jiménez – Pesas
- Vicente Giron – Pesas
- Víctor Garrido – Pesas
- Andrés Montaño – Lucha
- Clisman Carracedo – Lucha
- Génesis Reasco – Lucha
- Jacqueline Mollocana – Lucha
- Joshua Kramer – Lucha
- Lucía Yépez – Lucha
- Luisa Valverde – Lucha
- Gabriela Vargas – Patinaje Velocidad
- Joel Guacho – Patinaje Velocidad
- María Arias – Patinaje Velocidad
- Renato Carchi – Patinaje Velocidad
- Luis Manosalvas – Pelota Vasca
- Andrés Torres – Pentatlón Moderno
- Bayardo Naranjo – Pentatlón Moderno
- Lucianna Aroca – Pentatlón Moderno
- María Sol Naranjo – Pentatlón Moderno
- Isaac Hernández – Pentatlón Moderno
- Álvaro Buenaño – Squash
- Sebastián Vaca – Squash
- María Buenaño – Squash
- María Paula Moya – Squash
- Martín Falconí – Squash
- Alex Suárez – Surf
- Bruce Burgos – Surf
- Dominic Barona – Surf
- Génesis Borja – Surf
- Dayana Folleco – Taekwondo
- Julio Arroyo – Taekwondo
- Katlen Jerves – Taekwondo
- Mario Troya – Taekwondo
- Mell Mina – Taekwondo
- Joshua Robayo – Tenis de Mesa
- Jorge Miño – Tenis de Mesa
- Juan González – Tenis de Mesa
- Nathaly Paredes – Tenis de Mesa
- Adriana Espinoza – Tiro con Arco
- Blanca Rodrigo – Tiro con Arco
- Joseph García – Tiro con Arco
- Juan David Pérez – Tiro con Arco
- Juan Pablo Peralta – Tiro con Arco
- Léster Ortegón – Tiro con Arco
- Pablo Toral – Tiro con Arco
- Andrea Pérez – Tiro Deportivo
- Diana Durango – Tiro Deportivo
- Fernando Pozo – Tiro Deportivo
- Yautung Cueva – Tiro Deportivo
- Elizabeth Bravo – Triatlón
- Gabriel Terán – Triatlón
- Juan José Andrade – Triatlón
- Paula Jara – Triatlón
- Alisson Haon – Vela
- Jonathan Martinetti – Vela
- María José Cucalón – Vela
- Tadas Koreiva – Vela
- Ariana Vilela – Voleibol Playa
- Dany León – Voleibol Playa
- Julio Estupiñán – Voleibol Playa
- Karelys Simisterra – Voleibol Playa