Ecuador sorprende en los Juegos Bolivarianos en los eSports y aseguró su primera medalla

Ecuador se clasificó a la final del torneo de eFootball, una de las dos disciplinas de eSports que se disputan en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025.

Óscar Ortega, único representante ecuatoriano en los eSports, avanzó a la final de los XX Juegos Bolivarianos de Lima–Ayacucho 2025.

El jugador tricolor destacó en el torneo de eFootball, disciplina que inauguró la competencia este viernes 21 de noviembre, un día antes del inicio oficial de las justas deportivas.

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Los eSports abren los Juegos Bolivarianos

Los eSports, que incluyen eFootball y Dota 2, fueron las primeras disciplinas en entrar en acción en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en el distrito limeño de San Borja.

En eFootball participan equipos masculinos de Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Uruguay y Venezuela, divididos en dos grupos de tres selecciones cada uno. Los dos mejores avanzan a las semifinales, donde se definirán los finalistas.

Clasificación épica de Ecuador

El camino de Óscar Ortega no fue sencillo.

En su debut empató 2-2 con el representante de Perú, Luis Salazar. En su segundo encuentro cayó 4-3 ante el mismo rival en un partido muy disputado.

Pese a la derrota, el ecuatoriano mantuvo vivas sus opciones de clasificación, que se definían frente al representante de Uruguay.

En un cierre dramático, Ortega empató 3-3 el primer enfrentamiento y luego se impuso 3-2 en el decisivo. Gracias a ello logró un triunfo épico que lo metió entre los cuatro mejores del torneo.

Un cierre de fase espectacular, lleno de carácter, sangre fría y corazón tricolor. ¡Vamos por más, Óscar!”, publicó la cuenta oficial de Team Ecuador en sus redes sociales para celebrar el logro del jugador.

En las semifinales se midió contra el panameño Michael Lawson. Empató 2-2 el primer encuentro, pero goleó 4-1 en el segundo y clasificó a la final del torneo, además, de asegurar la primera medalla de Ecuador en estos Juegos Bolivarianos.

Ecuador en los Juegos Bolivarianos

La nómina oficial de Ecuador en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 incluye a medallistas olímpicos, mundiales y panamericanos, confirmó el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

Listado de los deportistas

  1. Elvira Espinosa – Natación
  2. Emma Sabando – Natación
  3. María Daniela Contreras – Natación
  4. Steven Jaramillo – Natación
  5. William Birkett – Natación
  6. Danna Martínez – Aguas Abiertas
  7. David Farinango – Aguas Abiertas
  8. Esteban Enderica – Aguas Abiertas / Natación
  9. Karen Coello – Aguas Abiertas
  10. Santiago Chóez – Clavados
  11. Adriana Chila – Atletismo
  12. Francisco Tejeda – Atletismo
  13. Anderson Marquinez – Atletismo
  14. Andy Preciado – Atletismo
  15. Ángela Tenorio – Atletismo
  16. Belsy Quiñonez – Atletismo
  17. Dyander Pacho – Atletismo
  18. Evelin Mercado – Atletismo
  19. Gabriela Suárez – Atletismo
  20. Génesis Cañola – Atletismo
  21. Ian Pata – Atletismo
  22. Jordy Jiménez – Atletismo
  23. Juan José Caicedo – Atletismo
  24. Katriel Angulo – Atletismo
  25. Kristel Méndez – Atletismo
  26. Luis Masabanda – Atletismo
  27. Magaly Bonilla – Atletismo
  28. Marcos Herrera – Atletismo
  29. Maribel Caicedo – Atletismo
  30. Nicole Caicedo – Atletismo
  31. Óscar Patín – Atletismo
  32. Pamela Barreto – Atletismo
  33. Saúl Wamputsrik – Atletismo
  34. Fernando Moreno – Atletismo
  35. Silvia Ortiz – Atletismo
  36. Henry Huebla – Bádminton
  37. María Zambrano – Bádminton
  38. Alfonso Puig – Béisbol
  39. Andrés Duque – Béisbol
  40. Brian Letamendi – Béisbol
  41. Carlos Rodríguez – Béisbol
  42. Cristian Ochoa – Béisbol
  43. Gabriel Gilbert – Béisbol
  44. Galiano Herrera – Béisbol
  45. Jeferson Hernández – Béisbol
  46. Johan León – Béisbol
  47. Jorge Chávez – Béisbol
  48. Keiver Cordero – Béisbol
  49. Kendry Martínez – Béisbol
  50. Ledy Alvarez – Béisbol
  51. Luis Atocha – Béisbol
  52. Orlando León – Béisbol
  53. Raiwinson Lameda – Béisbol
  54. Yeremi Tamayo – Béisbol
  55. Billy Arias – Boxeo
  56. Gerlon Congo – Boxeo
  57. Abel Mina – Boxeo
  58. Helen Sánchez – Boxeo
  59. José Rodríguez – Boxeo
  60. María José Palacios – Boxeo
  61. Alan Solá – Canotaje Velocidad
  62. Cristhian Solá – Canotaje Velocidad
  63. Stefanie Perdomo – Canotaje Velocidad
  64. Liliana Cárdenas – Canotaje Velocidad
  65. Neida Angulo – Canotaje Velocidad
  66. Doménica Mora – BMX Race
  67. Wilson Goyes – BMX Race
  68. Jefferson Cepeda Ortiz – Ciclismo Ruta
  69. Jefferson Cepeda Hernández – Ciclismo Ruta
  70. Jonathan Caicedo – Ciclismo Ruta
  71. Michela Molina – Ciclismo Ruta / MTB
  72. Miryam Núñez – Ciclismo Ruta / MTB
  73. Natalie Revelo – Ciclismo Ruta
  74. Alexandra Reid – Ecuestre
  75. Anna Gansauer – Ecuestre
  76. Carlos Narváez – Ecuestre
  77. Carolina Espinoza – Ecuestre
  78. Daniel Sarango – Ecuestre
  79. Diego Zurita – Ecuestre
  80. Felipe Andrade – Ecuestre
  81. Franziska Klinkicht – Ecuestre
  82. Gonzalo Meza – Ecuestre
  83. Iván Christiansen – Ecuestre
  84. Jorge Aguilar – Ecuestre
  85. Julio Mendoza – Ecuestre
  86. María José Granja – Ecuestre
  87. Martín Camacho – Ecuestre
  88. Pablo Andrade – Ecuestre
  89. Ronald Zabala – Ecuestre
  90. Óscar Ortega – E-Sports
  91. Alais Perea – Gimnasia Artística
  92. Ashley Bohórquez – Gimnasia Artística
  93. Fabiana Sadun – Gimnasia Artística
  94. César Lopez – Gimnasia Artística
  95. Daniel Chica – Gimnasia Artística
  96. Alfredo Valdivieso – Judo
  97. Astrid Gavidia – Judo
  98. Celinda Corozo – Judo
  99. Erika Jara – Judo
  100. Jonathan Benavides – Judo
  101. Juan Pablo Ayala – Judo
  102. Amy López – Karate
  103. César Vallejo – Karate
  104. Jacqueline Factos – Karate
  105. José Acevedo – Karate
  106. Lili Alvarado – Karate
  107. Valeria Echever – Karate
  108. Bella Paredes – Pesas
  109. Damary Bravo – Pesas
  110. Dixon Arroyo – Pesas
  111. Jair Reyes – Pesas
  112. Jenifer Becerra – Pesas
  113. Jessica Palacios – Pesas
  114. Jhony Arteaga – Pesas
  115. Juan Guadamud – Pesas
  116. Kelin Jiménez – Pesas
  117. Vicente Giron – Pesas
  118. Víctor Garrido – Pesas
  119. Andrés Montaño – Lucha
  120. Clisman Carracedo – Lucha
  121. Génesis Reasco – Lucha
  122. Jacqueline Mollocana – Lucha
  123. Joshua Kramer – Lucha
  124. Lucía Yépez – Lucha
  125. Luisa Valverde – Lucha
  126. Gabriela Vargas – Patinaje Velocidad
  127. Joel Guacho – Patinaje Velocidad
  128. María Arias – Patinaje Velocidad
  129. Renato Carchi – Patinaje Velocidad
  130. Luis Manosalvas – Pelota Vasca
  131. Andrés Torres – Pentatlón Moderno
  132. Bayardo Naranjo – Pentatlón Moderno
  133. Lucianna Aroca – Pentatlón Moderno
  134. María Sol Naranjo – Pentatlón Moderno
  135. Isaac Hernández – Pentatlón Moderno
  136. Álvaro Buenaño – Squash
  137. Sebastián Vaca – Squash
  138. María Buenaño – Squash
  139. María Paula Moya – Squash
  140. Martín Falconí – Squash
  141. Alex Suárez – Surf
  142. Bruce Burgos – Surf
  143. Dominic Barona – Surf
  144. Génesis Borja – Surf
  145. Dayana Folleco – Taekwondo
  146. Julio Arroyo – Taekwondo
  147. Katlen Jerves – Taekwondo
  148. Mario Troya – Taekwondo
  149. Mell Mina – Taekwondo
  150. Joshua Robayo – Tenis de Mesa
  151. Jorge Miño – Tenis de Mesa
  152. Juan González – Tenis de Mesa
  153. Nathaly Paredes – Tenis de Mesa
  154. Adriana Espinoza – Tiro con Arco
  155. Blanca Rodrigo – Tiro con Arco
  156. Joseph García – Tiro con Arco
  157. Juan David Pérez – Tiro con Arco
  158. Juan Pablo Peralta – Tiro con Arco
  159. Léster Ortegón – Tiro con Arco
  160. Pablo Toral – Tiro con Arco
  161. Andrea Pérez – Tiro Deportivo
  162. Diana Durango – Tiro Deportivo
  163. Fernando Pozo – Tiro Deportivo
  164. Yautung Cueva – Tiro Deportivo
  165. Elizabeth Bravo – Triatlón
  166. Gabriel Terán – Triatlón
  167. Juan José Andrade – Triatlón
  168. Paula Jara – Triatlón
  169. Alisson Haon – Vela
  170. Jonathan Martinetti – Vela
  171. María José Cucalón – Vela
  172. Tadas Koreiva – Vela
  173. Ariana Vilela – Voleibol Playa
  174. Dany León – Voleibol Playa
  175. Julio Estupiñán – Voleibol Playa
  176. Karelys Simisterra – Voleibol Playa