Ecuador sorprende en los Juegos Bolivarianos en los eSports y aseguró su primera medalla

Óscar Ortega, único representante ecuatoriano en los eSports, avanzó a la final de los XX Juegos Bolivarianos de Lima–Ayacucho 2025.

El jugador tricolor destacó en el torneo de eFootball, disciplina que inauguró la competencia este viernes 21 de noviembre, un día antes del inicio oficial de las justas deportivas.

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Los eSports abren los Juegos Bolivarianos

Los eSports, que incluyen eFootball y Dota 2, fueron las primeras disciplinas en entrar en acción en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en el distrito limeño de San Borja.

En eFootball participan equipos masculinos de Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Uruguay y Venezuela, divididos en dos grupos de tres selecciones cada uno. Los dos mejores avanzan a las semifinales, donde se definirán los finalistas.

🇪🇨🔥 Óscar Ortega inauguró la acción tricolor en los XX Juegos Bolivarianos de Lima–Ayacucho 2025 con su participación en el eSports de eFootball. 🎮✨ En su primer partido empató 2-2 ante Perú. ⚽🤝🇵🇪#esport #eFootball #juegosbolivarianos pic.twitter.com/VvWUw6nY0w — Team Ecuador (@TeamEcuador_Oly) November 21, 2025

Clasificación épica de Ecuador

El camino de Óscar Ortega no fue sencillo.

En su debut empató 2-2 con el representante de Perú, Luis Salazar. En su segundo encuentro cayó 4-3 ante el mismo rival en un partido muy disputado.

Pese a la derrota, el ecuatoriano mantuvo vivas sus opciones de clasificación, que se definían frente al representante de Uruguay.

🇪🇨 ¡CLASIFICADO A SEMIFINALES! 🔥



Óscar Ortego hizo la épica, empató 3–3 y luego se impuso 3–2 ante Uruguay, el líder del grupo, para sellar su clasificación a las semifinales de eSports en eFootball. ⚽🎮🔥



Un cierre de fase espectacular, lleno de carácter, sangre fría y… pic.twitter.com/4Ykx87l4Ud — Team Ecuador (@TeamEcuador_Oly) November 21, 2025

En un cierre dramático, Ortega empató 3-3 el primer enfrentamiento y luego se impuso 3-2 en el decisivo. Gracias a ello logró un triunfo épico que lo metió entre los cuatro mejores del torneo.

“Un cierre de fase espectacular, lleno de carácter, sangre fría y corazón tricolor. ¡Vamos por más, Óscar!”, publicó la cuenta oficial de Team Ecuador en sus redes sociales para celebrar el logro del jugador.

En las semifinales se midió contra el panameño Michael Lawson. Empató 2-2 el primer encuentro, pero goleó 4-1 en el segundo y clasificó a la final del torneo, además, de asegurar la primera medalla de Ecuador en estos Juegos Bolivarianos.

🇪🇨🔥 ¡Óscar Ortega finalista y con medalla asegurada 🥇🥈 en los XX Juegos Bolivarianos de Lima- Ayacucho!



En una semifinal al mejor de 3, Óscar comenzó empatando 2–2 y ganó el primer duelo en penales.

En el segundo encuentro mostró total superioridad y se impuso 4–1 ante el… pic.twitter.com/DmqbQhCswJ — Team Ecuador (@TeamEcuador_Oly) November 22, 2025

Ecuador en los Juegos Bolivarianos

La nómina oficial de Ecuador en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 incluye a medallistas olímpicos, mundiales y panamericanos, confirmó el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

Listado de los deportistas