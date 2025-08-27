Crocs abrió el 21 de agosto de 2025 su primera flagship store en Ecuador, en Quicentro Shopping. No es una tienda más: es un espacio pensado para sorprender, donde la moda, la creatividad y la diversión se mezclan en cada rincón.

Una tienda insignia de Crocs para Quito: su flagship store

Con un diseño renovado y moderno, la nueva tienda ofrece experiencias que van más allá de la compra. Bernarda Barreiro, gerente general de Crocs en Ecuador, resaltó que la marca “cree en el país, sigue invirtiendo y confía en el talento ecuatoriano”. Barreiro destacó la importancia de este paso en el mercado local.

Personalización como sello en Quito de su flagship store

El corazón del local es la isla de Jibbitz, ambientada para ser vivencial. Allí, los fans pueden transformar sus Crocs en piezas únicas con accesorios que reflejan pasiones, gustos y estilos.

Bajo el eslogan global Come as you are, la marca invita a cada persona a expresarse tal como es y llevar esa autenticidad en sus zapatos.

Una inauguración que fue una fiesta

La isla de Jibbitz permite al cliente personalizar sus Crocs. Fue el momento más divertido para quienes asistitieron a la reunión. Foto: Santiago Estrella / EL COMERCIO

El evento de apertura se vivió como una experiencia inmersiva bajo luces neón. Los invitados disfrutaron de un photobox de espejos para capturar recuerdos, la creatividad de artistas locales pintando Crocs en vivo, un DJ que convirtió la jornada en celebración y mocktails nitrogenados que sorprendieron tanto a la vista como al paladar.

Luz, color y diseño ofrecen una mayor experiencia para quienes vayan al flagship store de Quito que recién inauguró Crocs. Foto: Santiago Estrella / EL COMERCIO

Compromiso con Ecuador

Crocs es una marca que confía en Ecuador, al que le ofrece su comodidad, calidad y sentido de la moda. Foto: Santiago Estrella / EL COMERCIO

La llegada de esta flagship store reafirma la estrategia de Crocs en Ecuador, donde ya suma presencia en Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Manta, Portoviejo, Ambato, Santo Domingo y Loja. Con esta apertura, la marca refuerza su apuesta por combinar comodidad, calidad y moda, y consolida su liderazgo en el mercado ecuatoriano.

Crocs, reconocida en el mundo por su comodidad única y su capacidad de reinventarse, estrena en Quito un espacio que celebra la autenticidad y la creatividad de cada cliente.