La nueva colección Bae de Crocs llega a Ecuador como un declaración de estilo personal, comodidad elevada y moda sin restricciones.

Este lanzamiento marca el regreso triunfal de uno de los modelos más icónicos de la marca: los Bae Clogs, una fusión audaz entre diseño vanguardista y funcionalidad para la vida cotidiana.

El regreso de los Bae Clogs

El Bae Clog no es simplemente un zapato, es una expresión. Desde Quito hasta Guayaquil, el concepto de “runway anywhere” se instala con fuerza: no se necesita una pasarela para brillar.

La propuesta de Crocs es clara: cada espacio de la ciudad puede convertirse en una pasarela urbana donde el protagonista eres tú.

Los Bae Clogs de plataforma no solo otorgan altura, sino también seguridad y presencia.

Con 60 milímetros de plataforma, detalles texturizados y una estructura liviana, este diseño conjuga la estética del streetwear con la comodidad legendaria de la tecnología Crocs Comfort™.

Comodidad Crocs Comfort

Pensados para el ritmo acelerado de la vida actual, los Bae Clogs ofrecen un confort de 360 grados gracias a su estructura ligera y flexible.

Ideales para caminar por las calles de Quito, hacer compras en Manta o disfrutar de un brunch en Cuenca, estos zapatos se adaptan a cualquier rutina sin perder el estilo.

Además, su suela permite una pisada cómoda y firme en diferentes superficies, siendo perfectos para quienes priorizan tanto el diseño como la funcionalidad.

Estilo elevado con plataforma de impacto

La plataforma elevada de 2,4 pulgadas no es solo un atributo estético, sino una herramienta para proyectar seguridad y distinción.

Este diseño ayuda a estilizar la silueta y convierte un calzado casual en una pieza con carácter. Con colores vibrantes y acabados de alto impacto, los Bae Clogs destacan en cualquier entorno urbano.

Personalización con Jibbitz™ charms

La versatilidad también llega en forma de expresión individual. Los Jibbitz™ charms, accesorios exclusivos de Crocs, permiten personalizar los Bae Clogs al gusto de cada usuario.

Desde símbolos divertidos hasta íconos representativos, esta funcionalidad convierte cada par en una obra única, alineada al estilo personal de quien los lleva.

Versatilidad urbana de Crocs

Uno de los atributos más potentes de los Crocs Bae Clogs es su capacidad de adaptarse a cualquier entorno.

Son ideales para una mañana productiva, un paseo por la ciudad o incluso una reunión informal después del trabajo.

Este modelo rompe las barreras entre moda y funcionalidad, haciendo que cada momento del día sea una oportunidad para destacar.

Con esta propuesta, Crocs Ecuador reafirma su compromiso con una moda inclusiva y sin reglas, donde lo cotidiano se transforma en extraordinario.

Los Bae Clogs están disponibles en tiendas físicas en Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Manta, Portoviejo, Ambato, Santo Domingo y Loja, así como en el sitio web oficial.

Colores que definen personalidad

La colección llega en cuatro tonos seleccionados cuidadosamente para representar distintos estilos y estados de ánimo:

Black : la elegancia atemporal en su versión más versátil.

: la elegancia atemporal en su versión más versátil. White : minimalismo fresco que combina con todo.

: minimalismo fresco que combina con todo. Dragonfruit : energía y color para quienes buscan destacar.

: energía y color para quienes buscan destacar. Otros tonos vibrantes: pensados para expresar autenticidad en cada paso.

Las compras digitales y presenciales

Para adquirir esta nueva colección, Crocs ha habilitado todos sus canales de venta.

Puedes encontrar los Bae Clogs en tiendas físicas o realizar tu compra en línea visitando www.crocs.com.ec o escribiendo al canal oficial de WhatsApp 0959987332.