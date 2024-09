Titanium Mastercard® lanzó una promoción para que el ganador y su acompañante asistan a los Latin Grammy®. El próximo 14 de noviembre será la noche más importante de la música latina, en Miami.

Los clientes Titanium Mastercard® deben realizar al menos cinco transacciones, entre el 19 de septiembre y el 13 de octubre del 2024. Esa cantidad representa una oportunidad.

Desde la sexta transacción, hay una nueva oportunidad para ganar y así paulatinamente. Además, los clientes que realicen compras en línea y en el exterior obtienen doble oportunidad.

No hay montos mínimos. Los cargos recurrentes existentes antes de la promoción no participan. No se requiere registro.

El sorteo del premio se realizará el 16 de octubre del 2024. El viaje se efectuará entre el 11 y el 14 de noviembre del 2024.

El ganador podrá retirar su premio hasta un día hábil después de haber sido informado, de lo contrario se premiará al ganador suplente en el orden correspondiente.

Premio para los Latin Grammy®

El premio es una experiencia completa en donde el ganador junto con un acompañante vivirá cinco días y cuatro noches con acceso a actividades exclusivas de los Latin Grammy ®.

El ganador y el acompañante deben ser mayores de 18 años.

El premio consiste en:

Dos boletos aéreos a Miami, en clase económica. Pueden ser la rutas Quito – Miami -Quito o Guayaquil-Miami- Guayaquil .

– -Quito o Guayaquil-Miami- . Alojamiento de lujo, que incluye cuatro desayunos.

Transporte privado aeropuerto-hotel-aeropuerto, en Miami.

Cena show con concierto en vivo del artista revelación del año.

Acceso exclusivo a todos los eventos del Latin Grammy ®

Ingreso por la alfombra roja.

After party oficial con los artistas.

¿Qué no incluye el premio?

Los representantes del concurso informaron que los participantes deben considerar que las cosas que no incluye. Te detallamos las principales: