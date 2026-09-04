Avianca moviliza más de 500 toneladas de ayuda humanitaria en Colombia

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

La ayuda humanitaria en Colombia ha encontrado en la conectividad aérea una herramienta para llegar a los territorios que requieren atención prioritaria. Frente a la emergencia que atraviesa el país, Avianca puso parte de su capacidad operativa al servicio del traslado de insumos esenciales, equipos de rescate, profesionales médicos y carga internacional.

Desde el inicio de la emergencia, la aerolínea ha facilitado el transporte de más de 500 toneladas de ayuda humanitaria, utilizando tanto aviones cargueros como su red regular de pasajeros. A esta operación se suma el traslado de más de 230 profesionales de rescate y del área médica hacia las zonas donde su presencia resulta necesaria.

Más de 60 vuelos apoyan la respuesta humanitaria

La operación aérea para emergencias ha involucrado más de 60 vuelos puestos a disposición de las labores de atención, entre cargueros sin costo, vuelos comerciales de pasajeros y operaciones chárter. Esta infraestructura ha permitido articular diferentes necesidades logísticas y ampliar las posibilidades de movilización de ayuda dentro de Colombia.

“La magnitud de esta emergencia ha exigido articular capacidades dentro y fuera de Colombia”, señaló Ángela María Orozco, vicepresidenta senior de Asuntos Corporativos de Avianca. La ejecutiva destacó el papel que puede desempeñar una red aérea cuando conecta ayuda y capacidades con las personas que más las necesitan.

Grupo Abra suma capacidad logística a la emergencia

La respuesta también ha integrado las capacidades operativas de Grupo Abra. Mediante una alianza logística con Gol, aerolínea que forma parte del grupo, se transportaron 40 toneladas de ayuda humanitaria y se realizaron dos vuelos cargueros entre Bogotá y Armenia.

La operación marcó además un hito para la conectividad logística regional: un avión B737 carguero procedente de São Paulo operó por primera vez en el Aeropuerto de Armenia. Esta alternativa permitió ampliar la capacidad disponible para movilizar insumos hacia las áreas afectadas.

Quibdó recibe ayuda mediante vuelos diarios

La logística humanitaria hacia Quibdó constituye otro componente de la operación. Avianca desarrolló un proceso para facilitar diariamente el envío de carga humanitaria utilizando su vuelo regular hacia la región, integrando así las rutas comerciales existentes a las necesidades derivadas de la emergencia.

La conectividad aérea también ha servido como puente para la cooperación internacional con Colombia. Entre las acciones recientes consta el transporte de más de 10 toneladas de ayuda aportadas por los gobiernos de España y Francia, que se incorporaron a los esfuerzos desplegados para atender a las comunidades afectadas.

La conectividad también impulsa iniciativas solidarias

El apoyo logístico se extendió a iniciativas destinadas a recaudar recursos. La aerolínea facilitó la movilización de cantantes y jugadores que participaron en actividades solidarias, entre ellas el concierto ‘Voces por la Vida’ y un partido de leyendas del fútbol.

Estas acciones muestran cómo la conectividad aérea y la logística humanitaria pueden convertirse en un soporte para responder ante una emergencia. Avianca señaló que mantendrá disponibles sus canales de transporte y conectividad para apoyar las necesidades del país y contribuir con las comunidades y territorios afectados.

La compañía cuenta actualmente con una red de más de 160 rutas, supera los 700 vuelos diarios y conecta más de 80 destinos en más de 25 países de América y Europa. Su unidad Avianca Cargo, por su parte, conecta más de 350 destinos mediante vuelos cargueros, vuelos de pasajeros y acuerdos interlíneas, una infraestructura que amplía las posibilidades de movilización frente a situaciones que demandan respuestas logísticas de gran escala.