Teresa Zambrano Ortega: ‘Desde que se ingresa a la etapa escolar hay que enseñar el autoconcepto’

Teresa Zambrano Ortega es doctora en Psicodidáctica por la Universidad País Vasco de España.

En el sistema educativo ecuatoriano es muy poco lo que se conoce del autoconcepto, una variable psicológica que está relacionada con lo que la persona o el alumno piensan sobre sí mismos. No es igual a la autoestima, por lo que su importancia radica en lo cognitivo, que se va construyendo con el tiempo.

Teresa Zambrano Ortega, doctora en Psicodidáctica, hizo un estudio en el que evalúa cómo 1 486 estudiantes de un colegio y una universidad se ajustan a su entorno educativo y cómo es su aprendizaje a partir de la escasa manifestación del autoconcepto.

¿El autoconcepto no es innato, ha precisado en su estudio, entonces cómo construirlo?

Esto en otros países se enseña en las escuelas. Así como se enseña inteligencia emocional, que lamentablemente acá tampoco enseñamos, se lo hace con el autoconcepto. Hay muchas investigaciones que evidencian la incidencia que el autoconcepto físico tiene en el rendimiento académico.

Sabemos lo que nuestros adolescentes viven hoy en día por las redes sociales, por la presión social, entonces es obvio que un estudiante que no se siente bien consigo mismo, que no piensa bien de sí mismo, no va a tener un buen rendimiento.

¿Hay alguna metodología?

Hablemos del niño de primero de básica. Normalmente se le realizan actividades de reconocimiento del cuerpo, como cabeza, tronco y extremidades, y le hacen dibujar, pero solo se llega hasta un reconocimiento físico.

Dentro de esa actividad podemos ponerlos frente al espejo y decirle mira: ‘Este eres’ y preguntarle cómo te estás viendo en este momento, qué piensas de ti. Es un ejercicio fácil de hacer, por el hecho de que el niño no está contaminado de los estereotipos.

¿Qué diferencias hay entre el autoconcepto y la autoestima?

El autoconcepto es lo que yo pienso de mí. Si pienso que en la parte física, por ejemplo, soy fea o gorda, no me estoy estimando lo suficiente. Muchas veces se trabaja en la autoestima, que gira sobre que tengo que estimarme, quererme y valorarme.

Pero si yo pienso que soy fea y soy gorda, no me voy a querer levantar. Es entonces que tenemos que empezar a trabajar en lo que yo pienso de mí, es decir, tengo que satisfacerme a mí mismo y no al estereotipo de la sociedad.

¿Cómo los Departamentos de Consejería Estudiantil (Dece) pueden aterrizar el autoconcepto?

Estoy convencida de que no debemos depender únicamente del Dece. Yo creo que esta es una labor que nos compete a los profesores.

De acuerdo con lo que está establecido legalmente, para que exista una persona de manera permanente en una institución debe haber un mínimo de 300 estudiantes, caso contrario se asigna a una persona de otra institución que pueda ir una o dos veces a la semana o un par de horas. Pero seamos realistas, ¿qué puede hacer esa persona en una hora con 300 estudiantes?

¿Cuál es la condición que impediría explorar con esta variable psicológica?

Estamos tan enfocados en cumplir un pénsum de estudio, no digo que no haya que cumplirlo, pero está demostrado que no es el cumplirlo lo que realmente determina que una persona vaya a tener un buen desenvolvimiento personal y profesional a futuro. Entonces hay que incluir el autoconcepto en las actividades diarias.

En su estudio también aborda el ajuste escolar que va atado a cómo se vincula un estudiante con la sociedad, cómo viene de su hogar y cómo se desempeña en la comunidad educativa. ¿Cuál es el más importante?

A nivel de los profesores, de hecho, hay una tendencia a decir que si la casa no hace, la escuela no puede. Es verdad que hay una base muy importante a nivel de la casa.

Pero cuando el niño es pequeño, él dice que quien sabe es el profesor o la profesora, no es el papá ni la mamá. Siempre pienso en los casos de violencia intrafamiliar que hay, ¿qué podemos esperar de este hogar? Muchas veces la escuela es el único refugio que el niño tiene, por tanto, quiero decir que sí es muy importante la casa, pero

no es determinante.

¿De qué forma se puede cohesionar el ajuste escolar con las estrategias de aprendizaje?

Las estrategias de aprendizaje se las debe enseñar en la escuela. Creo que es un error que existe a nivel docente, no porque se lo quiere hacer sino que porque se lo desconoce, y es que uno tiende a enseñar como uno aprende, cuando sabemos que cada quien tiene su forma de aprender.

Si en la escuela desde los primeros años el profesor enseñara estrategias de aprendizaje, al trabajar en el autoconcepto se logrará un buen ajuste escolar y esto incidirá en un mejor rendimiento.

