Jorge Montenegro es el campeón de la Vuelta Ciclística al Ecuador 

El ciclista Jorge Luis Montenegro, de Eagles Bike, se declaró campeón de la XXXVI Vuelta Ciclística al Ecuador 2019. El carchense compartió el podio con Richard Huera (segundo en la clasificación general y ganador de la última etapa), de Team Saitel, y Byron Guama de Team Movistar (tercero).

El recorrido de 80 kilómetros se inició a las 15:00 de este sábado 23 de noviembre de 2019. La última etapa empezó en el norte de Quito, en la intersección entre la avenida Galo Plaza Lasso y la Isaac Albeniz.

📽 Final cerrado en la octava etapa. De esta manera culmina la edición 36 de la #VueltaCiclistaEc con Jorge Montenegro del Eagles Bike, como campeón. pic.twitter.com/b5WLpKnUXd — Deporte Ecuador (@DeporteEc) November 23, 2019



Montenegro también se llevó el Premio Montaña, mientras que el premio de meta volante se lo llevó David Villarreal, de Coraje Carchense. Por otra parte, Richard Huera de Team Saitel se llevó el premio de mejor juvenil (Sub 23) y Romel Caza, de Best PC, se hizo acreedor del premio Combatividad.



Durante buena parte de la carrera, Yeison Rincón de la Cooperativa Policía Nacional y Romel Caza de Best Pc batallaron codo a codo por el liderato de la etapa. Casi para el final de la carrera, ambos aventajaban por más de un minuto de diferencia al resto de competidores. Sin embargo, para las últimas cuatro vueltas, Huera se adelantó y alcanzó el liderato.

📽 Yeison Rincón (Coop. Policía Nacional) y Romel Caza (Best Pc), pelean codo a codo el liderato de la octava etapa. #VueltaCiclistaEc pic.twitter.com/FzskYujjY7 — Deporte Ecuador (@DeporteEc) November 23, 2019



El pasado viernes 22 de noviembre, Byron Guamá, de Movistar Team, se consagró como el ganador de la séptima etapa. Detrás del padalista llegaron los deportistas Jorge Montenegro, quien triunfó en la segunda etapa, y Segundo Navarrete, quien ganó la tercera jornada de competiciones, respectivamente. Ambos de Eagles Bike.

Los ganadores de las anteriores etapas fueron: Sebastían Novoa, del equipo de la Cooperativa Policía Nacional; Cristian Tobar del equipo GAD Montufar;y Rommel Caza de Best PC, respectivamente.



En la competición participaron nueve equipos nacionales y dos extranjeros.