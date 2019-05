¿Los últimos entrenamientos de Jefferson Intriago en Liga de Quito?

LEA TAMBIÉN

Jefferson Intriago se reunió con Pablo Repetto en las últimas horas, según confesó el propio entrenador uruguayo. El DT quiso persuadirlo para que se quede en Liga, pero la intención del futbolista es aprovechar la ventana internacional que le abre Tigre y continuar su carrera en el exterior.

Intriago les dijo a sus compañeros que la práctica de mañana, viernes 24 de mayo, será la última que realizará puesto la camiseta de Liga. Pese a que la dirigencia alba expuso que el futbolista tiene contrato vigente hasta diciembre del 2020, ‘Palula’ desconoce el acuerdo y dice que el 2 de junio terminará su vínculo con los albos.

En la mañana del 23 de mayo, el jugador abrazó a sus compañeros y participó del tradicional ‘torito’ con un grupo conformado por Juan Anangonó, Djorkaef Reasco, Carlos Rodríguez y Rodrigo Aguirre. “Me gustaría que se quede, pero dependerá de la dirigencia” dijo Repetto, quien se quedó ‘estresado’ por una expresión dicha por él en la rueda de prensa: “un palito al aire”, dijo el entrenador, quien después se enteró de qué acepciones tiene la palabra ‘palito’ en Ecuador y se sonrojó. “Vivo siete años aquí y esa no me la sabía”. Ya me mataron en las redes sociales?”, preguntaba a los periodistas.