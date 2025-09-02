Leylah Fernández, tenista canadiense de origen ecuatoriano, y la legendaria Venus Williams quedaron eliminadas este 2 de septiembre de 2025 en los cuartos de final del US Open 2025, uno de los torneos más prestigiosos del tenis mundial.

La dupla, que debutó gracias a una invitación especial, se convirtió en una de las sensaciones del certamen en Nueva York al llegar hasta esta instancia.

Leylah Fernández y Venus Williams

Sin embargo, no lograron superar a las favoritas Taylor Townsend (EE. UU.) y Kateřina Siniaková (Chequia), número 1 y 2 del ranking de dobles, quienes se impusieron con claridad por 6-1 y 6-2.

La participación de Fernández y Williams fue celebrada por los fanáticos, quienes reconocieron la química entre la joven canadiense de raíces ecuatorianas y la mayor de las hermanas Williams, de 45 años.

En rondas previas habían derrotado con autoridad a la rusa Ekaterina Alexandrova y a la china Shuai Zhang en sets corridos.

Para Venus Williams, esta actuación marca un nuevo capítulo en su regreso al circuito tras varios meses fuera de competencia.

La siete veces campeona de Grand Slam en individuales y poseedora de 14 títulos de dobles junto a su hermana Serena, destacó el respaldo del público y la conexión con Fernández. Incluso reveló que Serena la asesora y sigue de cerca su desempeño.

Por su parte, Leylah Fernández, quien cumplirá 23 años el 6 de septiembre, reafirma su vigencia en la élite del tenis femenino.

Finalista del US Open 2021, mantiene un estilo combativo inspirado por su padre y entrenador, el ecuatoriano Jorge Fernández, quien la guía desde que ella era una niña.

Aunque no avanzaron a semifinales, la dupla Williams-Fernández dejó huella en el US Open 2025.