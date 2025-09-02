Leylah Fernández, tenista canadiense con raíces ecuatorianas, y la leyenda estadounidense Venus Williams avanzaron a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos (US Open 2025) en la modalidad de dobles femeninos.

La pareja, que debutó en este torneo gracias a una invitación, se ha convertido en una de las sensaciones del afamado torneo de tenis en Nueva York.

Este martes 2 de septiembre del 2025 tendrán un nuevo reto en los cuartos de final ante dos de las grandes favoritas.

Más noticias:

Leylah Fernández y Venus Williams

En los octavos de final, Fernández y Williams derrotaron con autoridad a la rusa Ekaterina Alexandrova y a la china Shuai Zhang por 6-3 y 6-4 en una hora y 14 minutos.

Su próxima prueba será este 2 de septiembre de 2025, a las 15:00 (hora de Ecuador), contra la estadounidense Taylor Townsend y la checa Kateřina Siniaková, número 1 y 2 del mundo en el ranking de dobles.

La mayor de las Williams, con 45 años, vive una sorprendente segunda juventud en el tenis tras su regreso al circuito en julio.

Con la experiencia de 14 títulos de Grand Slam en dobles junto a su hermana Serena, Venus destacó el apoyo del público en cada partido.

Incluso confesó que Serena la asesora y le da consejos para mejorar. “Está tan feliz por Leylah y por mí, nos da consejos y simplemente necesitamos que esté aquí en la grada. Así que mi mensaje es: ‘Serena, tienes que venir'”, dijo Venus en declaraciones publicadas por EFE.

Leylah Fernández

Leylah Fernández, nacida en Montreal y de origen ecuatoriano, se afianza como una de las jóvenes promesas del tenis.

A pocos días de cumplir 23 años, mantiene un estilo combativo moldeado por su padre y entrenador, el ecuatoriano Jorge Fernández.

Inspirado en Richard Williams —el padre de Venus y Serena cuya historia fue retratada en la aclamada película Rey Richard, protagonizada por Will Smith—, Jorge asumió el reto de formarla desde pequeña.

La canadiense, que ya fue finalista del US Open en 2021, tiene un juego aguerrido. Es zurda.

La dupla Williams y Fernández es la pareja de moda del US Open 2025.

Leylah Fernández, entre el tenis y sus pasatiempos

Leylah Fernández, tenista canadiense de origen ecuatoriano, reside en Miami y es entrenada por su padre, Jorge, se confirma en la página oficial de la Asociación Femenina de Tenis (WTA, por sus siglas en inglés)

Trilingüe y representante de Canadá en Tokio 2020, combina el tenis con pasatiempos como la salsa y los rompecabezas.

El 6 de septiembre de 2025 cumplirá 23 años. Ese día se disputará la final del dobles femenino en el US Open.