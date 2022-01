Cilic logró 17 aces para derrotar a Gómez en el Abierto de Australia

El ecuatoriano Emilio Gómez cayó ante el croata Marin Cilic en la primera ronda del Abierto de Australia, en Melbourne, la noche del 17 de enero del 2022. El tricolor realizó una ronda de clasificación memorable, pero cayó en tres sets ante el 27 del mundo.

Cilic ganó 6-3, 6-1 y 6-2, en un encuentro que duró una hora y 41 minutos. Una de las claves para el triunfo del europeo estuvo en su poderoso servicio, con el que conectó 17 aces contra dos del tricolor.

Gómez llegó a este encuentro en el casillero 153 del escalafón mundial ATP, mientras que Cilic en el casillero 27 de la clasificación.

El guayaquileño se ganó el derecho de competir en el cuadro principal del torneo al superar la ronda de clasificación, en la que ganó tres partidos. De esa manera, a sus 30 años, se convirtió en el tercer ecuatoriano en esta fase después de Andrés Gómez y Nicolás Lapentti.

2-6 El tenista croata se lleva el tercer set y el partido. Avanza a la segunda ronda.

2-5 Cilic se impone con su poderoso servicio y se perfila al triunfo.

2-4 Gómez no puede mantener el servicio. El croata se afianza en el cotejo.

2-3 Cilic se adelanta en el tercer set.

2-2 Gómez mantiene el servicio e iguala en el tercer set.

1-2 Cilic hace valer su servicio.

1-1 Emilio Gómez hace efectivo su servicio en el inicio del tercer set.

0-1 El croata se adelanta en el tercer set.

1-6 El tenista ecuatoriano Emilio Gómez cae en segundo set ante el croata Cilic.

1-5 Cilic logra imponerse con su saque y se afianza en el segundo set.

1-4 Cilic se afianza en el segundo set. Los tenistas se van a un corto descanso.

1-3 El croata se mantiene adelante en el segundo set.

1-2 Gómez hace efectivo su servicio, aunque el croata lleva la delantera en el segundo set.

0-2 Cilic se pone adelante.

0-1 Cilic quiebra el servicio del ecuatoriano y se adelanta en el segundo set.

3-6 El tenista croata gana el primer set.

3-5 Cilic quiebra el servicio del tricolor y se coloca adelante en el primer set.

3-4 Cilic aprovecha su fuerte saque y se coloca adelante.

3-3 Cilic quiebra el servicio del tricolor.

3-2 ¡Gómez!. El ecuatoriano rompe el servicio de su rival y se pone adelante en el primer set. Con ese marcador los jugadores se fueron a un segundo descanso.

2-2 Gómez mantiene su servicio.

1-2 Cilic mantiene su servicio.

1-1 Gómez empieza concentrado y mantiene su servicio

0-1 El tenista croata de 33 años empieza con el servicio y se lleva el primer juego.

Los tenistas ingresaron a la cancha 7 a las 19:04, de este 17 de enero del 2022, y luego comenzaron con un breve calentamiento. El cotejo empezó a las 19:11 (hora de Ecuador).

El cotejo se pudo observar en directo por el canal ESPN 3, además de por la aplicación Star Plus.

En el primer Grand Slam del año también se encuentra en competencia el manabita Gonzalo Escobar, quien en la modalidad de dobles hace pareja con el uruguayo Ariel Behar. La fecha y hora de su cotejo todavía está por definir, pero se espera que juegue el 18 de enero del 2022.

