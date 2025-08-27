Desde el martes 18 de marzo de 2025 comenzó la cuadragésima octava edición de la Serie B del fútbol profesional de Ecuador, con la participación de 12 equipos que buscan uno de los dos cupos para la Serie A 2026.

Al igual que en la máxima categoría, los clubes de la Serie B enfrentan dificultades para atraer público a sus estadios. La situación llegó a un punto extremo cuando, en uno de los partidos, se vendieron apenas dos boletos. Sí, solo dos entradas para un encuentro de fútbol profesional.

Más noticias:

La Serie B atrae a pocos hinchas

Sucedió el jueves 3 de abril en el Estadio Los Chirijos de Milagro, provincia del Guayas. Ese día se enfrentaron 9 de Octubre, el local, contra Imbabura, equipo que un año antes disputó la Serie A con los mejores equipos de Ecuador.

El reporte del Comité Disciplinario registra que solo se vendieron dos boletos para ese juego que tuvo como ganadores a los locales por un marcador de 2-1 con tantos de Jhon Jairo Loor y Danner González. La visita descontó por intermedio de Cisthian Benalcázar.

El Estadio Los Chirijos se inauguró en 1974. Tiene una capacidad para 15 000 personas y ahí han jugado como locales equipos como Valdez, Guayaquil Sports, Calvi, Patria, Barcelona SC y Emelec. Incluso se llegó a disputar en 1985 y en 1988.

No tan lejos está el compromiso entre San Antonio y Guayaquil City disputado el jueves 5 de junio en el Olímpico de Ibarra. Cuatro personas pagaron su boleto para mirar la derrota de los locales por 0-1 con un tanto del veterano atacante Miler Bolaños.

El mismo San Antonio completa el podio cuando se midió a Chacaritas en el mismo estadio el martes 17 de junio. Esta vez duplicó la venta a ocho boletos. En la cancha se llevaron los tres puntos con un doblete de Francesco Fiorelli.

San Antonio vendió menos boletos

Los problemas de asistencia en la Serie B de Ecuador no se limitan a estos tres partidos que vendieron menos de 50 tickets.

El San Antonio vs. Atlético Vinotinto de la tercera fecha tuvo 35 asistentes pagados, el Imbabura vs. Gualaceo de la cuarta apenas 11, y el San Antonio vs. 22 de Julio de la quinta registró 42.

La tendencia continuó con el Imbabura vs. Vargas Torres de la sexta fecha, que convocó a 26 personas, y el Imbabura vs. Guayaquil City de la octava, que tuvo solo 17.

En esa misma línea, el San Antonio vs. 9 de Octubre apenas registró 22 entradas vendidas, mientras que el Leones FC vs. 22 de Julio alcanzó 49. Incluso en la fecha 13, el Imbabura vs. 9 de Octubre tuvo 46 asistentes, cifra igualmente baja para un partido profesional.

En la fecha 16 se repitió la historia en el San Antonio vs. Gualaceo y el Cumbayá vs. 9 de Octubre, que registraron apenas 11 y 38 boletos vendidos, respectivamente. Luego, en la jornada 18, el San Antonio vs. Cumbayá contó con 41 espectadores, y en la 20, el San Antonio vs. Vargas Torres volvió a marcar una pobre asistencia de 35 personas.

Un dato llamativo es que San Antonio aparece en ocho partidos de la lista, siendo el equipo que más veces registra cifras bajas de público. Le sigue Imbabura con cuatro; coincidentalmente, ambos conjuntos son de la provincia de Imbabura y juegan de locales en el Olímpico de Ibarra.

Además, hay clubes como Independiente Juniors —filial de Independiente del Valle— que no reportan la venta de boletos en sus duelos como locales en Chillo Jijón, lo que deja un vacío en las estadísticas de asistencia.

Boletos vendidos

PARTIDO JORNADA BOLETOS VENDIDOS 9 de Octubre vs. Imbabura 3 2 San Antonio vs. Guayaquil City 12 4 San Antonio vs. Chacaritas 14 8 Imbabura vs. Gualaceo 4 11 San Antonio vs. Gualaceo 16 11 Imbabura vs. Guayaquil City 8 17 San Antonio vs. 9 de Octubre 9 22 Imbabura vs. Vargas Torres 6 26 San Antonio vs. Vinotinto 3 35 San Antonio vs. Vargas Torres 20 35 Cumbayá vs. 9 de Octubre 16 38 San Antonio vs. Cumbayá 18 41 San Antonio vs. 22 de Julio 5 42 Imbabura vs. 9 de Octubre 13 46 Leones FC vs. 22 de Julio 10 49

Información externa: Serie B de Ecuador

Entrevista con Adrián Luna Martientti