Conmebol suspende la semifinal de la Sudamericana entre Coquimbo y Defensa por casos de covid

El diario La Tercera encendió la alarma en Argentina y Chile. Según el rotativo del país araucano, el duelo entre Coquimbo y Defensa y Justicia, que debía jugarse este jueves 7 de enero del 2021 en el estadio Nacional de Santiago, quedó aplazado por casos positivos de covid-19.

Luego de presentar tres positivos durante esta mañana, tras los exámenes realizados por el ministerio de Salud de Chile en su arribo a Santiago, determinó que los 56 integrantes de la delegación que venían desde Buenos Aires son contacto estrecho de los infectados y representan un riesgo de propagación del virus.



La Conmebol recibió el informe médico y lo contrastó con los resultados de las pruebas que se habrían realizado por ellos y tomó una decisión. Esto implica la suspensión temporal del duelo correspondiente a las semifinales de la Copa Sudamericana.



Las autoridades sanitarias chilenas determinaron que Defensa y Justicia deberá permanecer once días en cuarentena en el hotel en el que están alojados en Santiago. La otra opción es el retorno de toda la delegación a Argentina, pero a través de una coordinación binacional que implique una burbuja sanitaria .



El cuadro argentino explicó lo sucedido a través de un comunicado difundido a través de sus canales oficiales.



“De cara del viaje a Chile para disputar el encuentro ante Coquimbo Unido, al plantel se le realizaron los hisopados PCR 72 horas antes, tal como rige en el reglamento de competiciones de CONMEBOL. A sabiendas de que al llegar a Chile se iba a realizar un estudio, horas previas al viaje se realizó un estudio de Antígeno, a fin de viajar con la certeza de que el plantel se encontraba sin casos positivos.



Al llegar a Chile nos notificamos del cambio de sede del encuentro, así como también el plantel fue sometido a los hisopados de rigor, a los cuales se accedió conforme lo establece el protocolo sanitario del país vecino. Una vez realizados los hisopados se nos permitió el ingreso a la ciudad de Santiago.



De los estudios realizados nos informaron el día de la fecha que los jugadores Washington Camacho, Francisco Pizzini y Rafael Delgado habían dado positivos de presencia de COVID-19", publicó el club.



La Conmebol, a través de sus redes, también confirmó la suspensión del partido. Por ahora no se sabe cuándo se lo volverá a programar, debido al apretado calendario que existe tras la pandemia que alteró la competición en el 2020.



"En función de la decisión de las autoridades chilenas de declarar a todos los pasajeros del vuelo chárter de la delegación de Defensa y Justicia como contactos estrechos de positivo, y que por lo tanto deben cumplir con medidas de aislamiento, el partido agendado el día de hoy entre Coquimbo Unido (CHI) vs Defensa y Justicia (ARG) por las semifinales de la CONMEBOL Sudamericana 2020 está suspendido", publicó el ente regulador del fútbol sudamericano.